LANÚS NO SE ACERCÓ

En el inicio de la 20ª fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional, Lanús igualó ayer 1-1 como local frente a Estudiantes de La Plata y, de esa manera, no pudo pegar el salto al segundo escalón de la tabla. Ahora, el Granate suma 35 puntos y se ubica tercero, a ocho unidades del líder River Plate. El que sí ganó y sigue creciendo en la tabla fue Defensa y Justicia (4º con 34 puntos): esta vez venció 3-0 como local a Rosario Central, en lo que fue su sexta victoria en sus últimas siete presentaciones.

ASÍ SIGUE LA FECHA

Este sábado se disputarán cuatro partidos de esta 20ª jornada de la LPF y lo más importante estará en Mendoza, donde Godoy Cruz recibe a Talleres (escolta con 36 puntos), que tendrá la oportunidad de descontarle distancia al líder River Plate (43). Al mismo tiempo, el duelo será un anticipo de la semifinal de Copa Argentina que protagonizarán el próximo viernes para definir al rival de Boca Juniors en la final. Hoy también jugarán: Colón vs Platense (15.45), Independiente vs Arsenal (18.00) y Atlético Tucumán vs Racing Club (20.15). En tanto, mañana domingo se medirán: Sarmiento vs Central Córdoba (15.45), Gimnasia vs Banfield (15.45), Vélez vs San Lorenzo (18.00) y River vs Patronato (20.15). La programación se cerrará el lunes con Newells vs Unión (16.45), Huracán vs Argentinos (19.00) y Aldosivi vs Boca Juniors (21.15).

SE DEFINE LA B METRO

Hoy se definirá al campeón del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana. Flandria (31 puntos) llega como líder y visitará a Villa San Carlos. Por su parte, Colegiales (30) recibe a Sacachispas, sabiendo que en caso que se le den los resultados, podrá repetir el título del Apertura y ascender directamente a la Primera Nacional. Además, hoy juegan: Los Andes vs J.J. Urquiza, Fénix vs Acassuso, Defensores Unidos vs Cañuelas, Deportivo Armenio vs Deportivo Merlo, Comunicaciones vs San Miguel y UAI Urquiza vs Talleres (RE).

BERA NO LO APROVECHÓ

En el inicio de la 18ª fecha del Torneo Clausura de Primera C, Berazategui perdió 3-1 como visitante frente a Claypole y no pudo despegarse de Ituzaingó (quedó libre) en lo más alto de las posiciones. Así, ambos llegan igualados en 34 puntos a la última jornada (el Naranja será local ante Real Pilar, mientras Ituzaingó recibirá a Dock Sud). Los otros resultados de ayer fueron: Victoriano Arenas 1-2 San Martín (B), Luján 0-1 Deportivo Español y Atlas 0-1 Sportivo Italiano.

OTRO SIN MESSI

Por la 13ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain visitará hoy a Bordeaux sin las presencias de Lionel Messi y Leandro Paredes, quienes atraviesan distintos problemas físicos y también están en duda para los próximos compromisos de la Selección Argentina (viernes 12 vs Uruguay y martes 16 vs Brasil).

CLÁSICO EN MANCHESTER

Hoy, por la 11ª fecha de la Premier League, Manchester United será local frente a Manchester City. Además, el líder Chelsea recibirá a Burnley y también jugarán: Brentford vs Norwich City, Crystal Palace vs Wolverhampton y Brighton vs Newcastle. Mañana se enfrentan Arsenal vs Watford, Everton vs Tottenham, Leeds vs Leicester y West Ham vs Liverpool. La fecha se abrió ayer con victoria de Southampton, 1-0 sobre Aston Villa (atajó "Dibu" Martínez).