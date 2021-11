Ayer, con la presencia de familiares, amigos y docentes, se descubrió una placa en la Escuela 3 del barrio Las Acacias. Así se renovó el pedido de "Memoria y Justicia" por este hecho ocurrido en noviembre de 2001 que nunca fue esclarecido. El 5 de noviembre de 2001, Pablo Herling tenía apenas 15 años cuando fue salvaje y cobardemente atacado por un hombre que se movilizaba en un Ford Falcon verde y que se encontraba junto a cuatro chicos que vestían guardapolvos. Tres días después falleció a causa de las lesiones sufridas. Ayer se cumplieron 20 años de este hecho que nunca fue esclarecido. Y en ese marco se desarrolló un sencillo, pero emotivo acto en la Escuela 3 del barrio Las Acacias, establecimiento al cual asistió hasta completar 9º grado. "Memoria y Justicia para Pablo" dice la placa que fue descubierta este lunes en el ingreso al establecimiento y que lleva la firma de su "familia, amigos de sóftbol y compañeros de la Escuela 3". "Para nosotros es muy importante que siga vivo su recuerdo. Les agradecemos por mantenerlo siempre presente", señaló su hermano Juan Pablo, dirigiéndose a Sergio Karnincic, quien encabezó la iniciativa. "Lo conocí acá, en esta escuela, cuando él debía tener 12 años y lo sumamos al equipo de sóftbol. Se enganchó rápidamente, porque tenía un talento sin igual", contó el profesor de educación física. "Siempre estará nuestro pedido de Memoria y Justicia, pero hoy queremos recordarlo como el gran chico que era, queremos recordarlo como hijo, hermano, amigo, novio, compañero", agregó Karnincic, quien destacó los logros alcanzados por Pablo en el sóftbol. "De su mano, fuimos medalla de plata en los Juegos Bonaerenses con el equipo de la Escuela 3 y fuimos campeones de la Asociación de Buenos Aires con Campana Sóftbol. Su talento lo llevó a la Selección de la provincia y a participar del Campeonato Argentino. Era muy responsable en el deporte, no faltaba nunca a entrenar", contó Sergio, quien reveló que aún tiempo después de su muerte "seguía esperando que algún día apareciera bajando la barranca del Club Ciudad para jugar sóftbol". Santiago, amigo y compañero de Pablo en aquellos años, también tomó la palabra y lo recordó como "un chico que no tenía maldad, re buen pibe, muy humilde, que estaba siempre pensando en cómo ayudar a su familia". Y a su turno, Estefanía, quien era su novia y se encontraba junto a él aquella incompresible mañana de noviembre de 2001, marcó que Pablo le enseñó "a no achicarse, a seguir siempre adelante" y pidió especialmente "a quienes no pudieron hablar en estos 20 años, que lo hagan, que hay una familia y mucha gente todavía esperando saber qué fue lo que pasó". "Titi" y la madre de Pablo fueron las invitadas por Karnincic a descubrir la placa. Porque la Memoria, al fin y al cabo, es el ejercicio vital para quienes siguen esperando Justicia. Aún 20 años después.



ESTEFANÍA Y LA MADRE DE PABLO DESCUBRIERON AYER LA PLACA .





LA PLACA QUE, DESDE AYER, LUCE EN EL INGRESO A LA ESCUELA 3 DEL BARRIO LAS ACACIAS.





PABLO Y UNA FOTO QUE SE VOLVIÓ ICÓNICA: FUE TAPA DEL SUPLEMENTO OVACIÓN DEL DIARIO UNO DE ENTRE RÍOS, POCO ANTES DE SU TRÁGICA MUERTE.