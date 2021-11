» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 09/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Se realizó una nueva edición de la Peregrinación a pie Luján









Los fieles partieron desde la Catedral Santa Florentina a las 18 horas del sábado y el domingo a las seis de la mañana se realizó la misa presidida por el obispo monseñor Pedro María Laxague. Cientos de devotos de la Virgen provenientes de los diferentes partidos que conforman la diócesis: Baradero, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, San Antonio de Areco y Zárate participaron de la 44º Peregrinación a pie a Luján realizada este fin de semana. "Con María y José caminamos con esperanza" era el lema de esta edición. La canción de la peregrinación y que acompañó a los peregrinos fue creada por Federico Marabotti y Luciana Pinasco en colaboración con Karen Roach y Fernanda Ferreyra. "Seguramente aquí hay gente que se acuerda de las primeras caminatas a esa gente le damos una particular gracias porque sin ellos no hubiésemos podido seguir" comentó el obispo ante la comunidad. Durante sus palabras destacó y pidió aplausos para aquellos que trabajaron para que la peregrinación pueda realizarse como de Salud, Seguridad, Gobierno municipal, provincial y a los medios de comunicación. "Todos han tomado a la peregrinación como algo muy personal para apoyarla y hacer que podamos caminar tranquilo". En el 2015, el papa Francisco habló de "la necesidad y la belleza de «caminar juntos»". Es así que el obispo se refirió al término "sinodalidad", que significa "hacer camino juntos", o sea, "caminar juntos", "haremos eso hoy y queremos hacerlo siempre en la vida de la Iglesia. Si cada uno va por su lado, sin importar el otro, eso no es iglesia. La Iglesia es aquellos que caminan juntos, con sus diferencias, algunos irán más rápido otros más lentos, otros se quedan desde casa sentados, mirando en la televisión, pero estamos todos juntos. Eso es lo importante", sintetizó. Tras recibir la bendición del Obispo Monseñor Pedro María Laxague la columna de peregrinos partió desde la Catedral Santa Florentina, a las 18 horas. Durante la caminata hubo paradas oficiales como en el camping de los petroleros en Los Cardales; en el cruce de las rutas 6 y 8; en el cruce de las rutas 6 y 192, y en Open Door. En la basílica, hubo diáconos bendiciendo, y sacerdotes escuchando confesiones. La cobertura integral de las necesidades de los peregrinos estuvo a cargo de Cruz Roja Argentina, Policía de la Provincia, Escuela de Enfermería, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Seguridad Vial, móviles de apoyo, animación, puestos con agua de la empresa ABSA, mate cocido. A través de las redes sociales los vecinos se manifestaron llegando a la Basílica o en pleno camino donde se experimentan diversas sensaciones, desde entusiasmo, alegría, emoción; también paciencia, dolor y cansancio. Sin lugar a dudas después de caminar por tantas horas, valen la pena los cinco minutos que se pasan en el santuario, frente a la imagen de Nuestra Señora de Luján. Sin esos minutos allí, nada tiene sentido.











LA PEREGRINACIÓN CONTÓ CON AMPLIA PARTICIPACIÓN. EXTRACTO DE LA HOMILÍA "El apóstol San Juan llevó a María a su casa (Juan 19, 25-27), así también nosotros la vamos a llevar en nuestro corazón al volver de esta Peregrinación (…) Jesús le dijo a Juan "ahí tienes a tu Madre" (…) y todos sentimos y sabemos que María es nuestra Madre, entonces si tenemos la misma mamá es que somos todos hermanos. Las madres quieren que sus hijos superen las diferencias, que se lleven bien…sepamos reconciliarnos entonces y caminar juntos, que no haya peleas. Tenemos que cuidar mucho cómo llevamos esa fraternidad a los demás".





Coro de la Santa Misa en la Basílica de Luján

#Ahora La 44° Peregrinación Diocesana a pie a Luján esta en marcha. pic.twitter.com/nZEqcBL9mu — Magui Felizia (@mawifelizia) November 6, 2021

