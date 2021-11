Lesiones leves

Una pareja y su hijo cayeron ayer al asfalto de la colectora Sur, mientras se trasladaban en la Honda Tornado de la familia, y fueron tocados por un Chevrolet Corsa que iniciaba su maniobra del ingreso al barrio Siderca por la avenida Lavezzari. El padre de familia presentaba un golpe en uno de sus tobillos, mientras que el menor algunos raspones. Ambos fueron asistidos por el SAME en el lugar y la cosa no pasó a mayores.

#Ahora accidente en la entrada de barrio Siderca. Una Honda Tornado circulaba por colectora Sur a la derecha de un Corsa que se disponía a doblar en Av. Lavezzari. El motociclista resultó con una lesión en la pierna, la mujer y el niño con con raspones, asistió SAME. CP8 pic.twitter.com/ELtjB1Pdmm — Daniel Trila (@dantrila) November 6, 2021