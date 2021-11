» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 09/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Liga Campanense:

Comenzó el "Torneo 90 Años" de Primera División









Golearon Las Campanas y San Jacinto. También ganaron Otamendi, Santa Lucía, Mega Juniors, Albizola y Norte. El fin de semana se consumó el retorno del campeonato de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol, el cual no veía acción desde finales de 2019. El "Torneo 90 Años" cuenta con la participación de 22 equipos que se dividen en cinco zonas y que en su primera fecha dejó los siguientes resultados. ZONA A Otamendi FC y Real San Jacinto picaron en punta en este grupo. El Tricolor superó 2-1 a Del Pino con goles de Juan Rapuzzi y Marcelo González (Martín Canale marcó para el perdedor), mientras San Jacinto goleó 5-1 a San Cayetano con tantos de Jorge Figueora (2), Axel Montenegro, Vicente Barrera y Rodrigo Rojas (Juan De la Cruz anotó para Sanca). En la segunda fecha, Otamendi y San Jacinto jugarán entre sí, mientras San Cayetano y Del Pino se enfrentarán en busca de sus primeros puntos. ZONA B En este grupo, Santa Lucía venció 4-2 a Urquiza con tantos de Matías De Gracia (2), Cristian González y Javier González (para el perdedor, Lautaro Rotela marcó por duplicado) y quedó como único líder Es que, en el otro encuentro, La Josefa y Barrio Lubo igualaron 2-2 con goles de Juan Jerez y Fernando Criado para La Josefa y de Alexis Barreto (2) para Barrio Lubo. En la próxima fecha, Santa Lucía intentará defender la cima frente a La Josefa, mientras Barrio Lubo jugará frente a Urquiza. ZONA C Con goles de Diego Olivera Da Silva y Pablo Samuel, Mega Juniors comenzó el certamen con el pie derecho al vencer 2-0 a Villanueva. Mientras el otro cotejo del grupo fue un entretenido empate 3-3 entre Lechuga y San Luciano con goles de Jean Franco Mazzei, Lorenzo Domínguez y Federico Siris para Lechuga; y de Braian Regini, William Alfonzo Amarilla y Santiago Vilchez para San Luciano. En la próxima fecha, Mega Juniors enfrentará a San Luciano, mientras Villanueva buscará recuperarse de la derrota frente a Lechuga. ZONA D El vigente bicampeón de la Liga Campanense debutó con una contundente victoria: Atlético Las Campanas goleó 5-1 a Atlético Las Praderas con tantos de Enzo Ramallo (2), Franco Otta, Lucas Queipo y Roberto Sosa (Leandro Pucheta anotó para el Albiverde). En el otro duelo de la primera jornada de este grupo, Albizola FC superó 2-1 a Leones Azules con goles de Cristian Bergara y Leonel Cepeda. Para el conjunto de Otamendi marcó Jonatan Romero. En la próxima fecha, los dos ganadores se medirán entre sí y, además, se producirá el debut de El Junior (quedó libre), que jugará ante Leones Azules. ZONA E Norte FC picó en punta en el inicio de este grupo: venció 4-2 a Las Palmas con goles de Mauro Roble (2), Franco Enrique y Darío Antúnez; mientras para el perdedor convirtieron Sebastián Godoy y Matías Milesi. El otro partido de esta zona culminó en empate: Defensores de La Esperanza y Deportivo San Felipe igualaron 2-2. El Aurinegro comenzó ganando con un doblete de Fabián Verón, pero el Verdinegro se recuperó y llegó a la igualdad con tantos de Ángel Moyano y Esteban Soraire para así rescatar un punto. En la próxima fecha, el Defe jugará frente a Las Palmas, mientras Desamparados (libre en la primera jornada) debutará frente a Norte FC.

