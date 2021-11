» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 09/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Elisa Abella encabezó un encuentro con más de 200 mujeres y las instó a defender "los valores y principios"









La primera candidata a concejal por Juntos ponderó que "para seguir con este camino de transformación y profundizar el rol protagónico de las mujeres es muy importante que el domingo vayan a votar con convicción al equipo del intendente Abella". Más de 200 vecinas participaron de un encuentro, impulsado por el espacio político Juntos, que reunió a mujeres que tuvieron un papel transformador en la pandemia por el Covid-19. La reunión fue encabezada por la candidata a primera concejal de la lista 506, Elisa Abella, quien celebró ver a tantas vecinas poderosas, valientes y comprometidas juntas en un mismo lugar compartiendo una tarde maravillosa. Como parte de esta iniciativa, entrevistó a la titular de la cartera sanitaria municipal, Cecilia Acciardi, y a la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, dos grandes mujeres que se pusieron la pandemia al hombro y tomaron decisiones y políticas públicas para mitigar las consecuencias de la enfermedad en los pacientes. Entre pregunta y pregunta, las médicas expresaron porqué accedieron a ocupar la función pública, los mayores desafíos que atravesaron durante la pandemia, como así los mayores logros, tal como nunca quedarse sin una cama de internación en el Hospital Municipal San José para un paciente que lo requería. En este sentido, Acciardi enfatizó que "la Secretaría de Salud tiene un gran equipo detrás que trabajó incansablemente y estuvo cerca de los pacientes a pesar del temor. La pandemia fue cambiando día a día y nos pudimos amoldar a cada novedad que surgía". En tanto que, Penovi aseguró que "estamos llenos de ideas e ideales para seguir mejorando la salud pública de la ciudad y afortunadamente tenemos un Intendente que no nos dice que no a nada y eso, facilita y agiliza un montón cada acción que queremos ejecutar". A su turno, Elisa Abella valoró que "ponerse en el lugar del otro" es "fundamental" para todas las mujeres y hombres que ocupan un lugar en la función pública a fin de tomar decisiones que den respuesta a las distintas necesidades. "Las mujeres tenemos la empatía, sensibilidad, creatividad, innovación y una percepción distinta que nos permite poner en agenda porque tenemos otras prioridades, y ahí es donde marcamos la diferencia", sostuvo. Para concluir, la candidata a concejal ponderó que "para seguir con este camino de transformación y profundizar el rol protagónico de las mujeres es muy importante que el próximo domingo vayan a votar con convicción al equipo del intendente Abella". Hacia el final, las vecinas presentes felicitaron y agradecieron todo el trabajo conjunto que realizaron Elisa Abella, Acciardi y Penovi durante la pandemia para que a ninguno le falte asistencia ni acompañamiento. Además de 200 mujeres de distintos sectores de la ciudad, del evento participaron las candidatas de la lista Juntos; funcionarias municipales; la vicepresidenta primera del HCD, Romina Buzzini; la referente política de Juntos, Marina Casaretto; y concejales de Juntos por el Cambio.

