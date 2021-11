Lagar y Altimari proponen la recuperación de la ex Casa Abrigo

"Mientras Abella inaugura locales partidarios en La Josefa, se pierden lugares como lo que era la Casa Abrigo, otrora destinado a albergar mujeres en situación de violencia y jóvenes con distintas problemáticas", declararon los representantes del espacio Vamos con Vos, quienes proponen la refuncionalización del inmueble , caído en desuso y abandonado. Desde el espacio Vamos con Vos, sus representantes Octavio ´Chiche´ Lagar, y Noemí ´Katty´ Altimari aseguran que "en Campana deben promoverse acciones orientadas a la población en riesgo, ya sea de contención integral, como también de capacitación orientada a reinsertar jóvenes al circuito laboral". Los referentes del randazzismo local lamentaron que el inmueble se encuentre en estado total de abandono y sin utilidad: "Esta situación pone de manifiesto el total desinterés y la desidia por parte de las autoridades locales", enfatizaron, mientras que recordaron: "El Gobierno de Giroldi lo puso en funcionamiento en el año 2014, habiendo articulado con la Justicia y el Obispado para que la obra consiga dar asilo a mujeres en situación de violencia. Posteriormente, también el Intendente Abella lo reinauguro con bombos y platillos". Sin embargo, los candidatos advirtieron que "la realidad, no obstante, es que en ninguna de las dos gestiones -tanto en la actual como la precedente-, se logró tener el acompañamiento real del Estado Municipal para que ese espacio cumpliera verdaderamente con su objetivo". Por otra parte, ambos postulantes al concejo revelaron que "además de escuchar los reclamos e interiorizarnos sobre las distintas problemáticas que enfrentan, en las reuniones que hemos mantenido con los vecinos y miembros de la Sociedad de Fomento del barrio La Josefa fuimos a visitar el estado de la ex Casa Abrigo, completamente deteriorada", indicaron, en tanto que añadieron: "Sería fundamental refuncionalizar este inmueble, ya sea para alojar mujeres en situación de violencia, como para tener un centro que albergue a jóvenes en situación de vulnerabilidad o riesgo social, además de aquellos que por autodeterminación deseen integrarse; y a su vez, haciendo uso de diferentes herramientas capacitación, darles oportunidades concretas de crecimiento e inclusión social". En último orden, Lagar y Altimari destacaron: "Como lo decimos en todo momento, queremos una ciudad integrada, capaz de generar lazos y construir identidades mediante un proceso de inclusión real". "Vivir con tranquilidad se trata de eso justamente: trabajar para mejorar el estado actual de las cosas. Trabajar por la ciudad que todos merecemos", concluyeron.





El estado actual de la ex Casa Abrigo