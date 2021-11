Reprograman y anticipan turnos asignados para la vacunación en la UNLu

A raíz de las elecciones en la casa de estudios, no habrá vacunación contra COVID-19 durante los días 9, 10 y 11 de noviembre. El coordinador del Plan de Vacunación contra COVID-19 en Campana, Leonardo Midón informó que, debido a la realización de elecciones en la Universidad Nacional de Luján, se suspenderá -durante tres días- el operativo VacunatePBA que tiene lugar en dicha sede. "El próximo miércoles 10 de noviembre habrá elecciones dentro de la institución académica. Por cuestiones de organización de la alta casa de estudios, no se aplicarán vacunas desde el 9 al 11 dado que las instalaciones estarán disponibles para la realización de sus comicios, y deberán ser acondicionadas antes y posterior al evento", detalló Midón. El Coordinador también explicó que "la Coordinación está reprogramando y anticipando turnos para no demorar ni detener la campaña". Finalmente, aseguró que "los vecinos que tenían turnos asignados para tales días serán contactados en forma personal para notificarles sobre la nueva fecha de vacunación. Queremos llevarles tranquilidad mencionándoles que hay un importante compromiso para que puedan completar sus esquemas tal como está previsto".

Desde la Coordinación del Plan Vacunate informaron sobre la continuidad de la campaña.