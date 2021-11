» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 09/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

9 de Noviembre de 2021











SUPERÓ LOS 100 El valor del dólar mayorista, el cual rige en las operaciones de comercio exterior, avanzó 14 centavos en el día, a $100,08 para la venta y de esta manera alcanzó un aumento de 18,9% en el transcurso de 2021. El viernes pasado, el tipo de cambio mayorista registró un descenso que se había dado como consecuencia de la medida que anunció el BCRA el día anterior, que dispuso que hasta fines de este mes las entidades bancarias no aumenten su posición global neta en moneda extranjera. Cabe destacar, que el dólar oficial mayorista es el tipo de cambio que se comercializa en el segmento en el que operan los bancos y las grandes empresas, que es el de menor valor nominal del mercado. NUEVA RESERVA El Bitcoin subió a USD 65.925 tras un alza de casi el 6%, en medio de una aceptación cada vez más generalizada en distintos lugares del mundo. La criptomoneda avanza como activo de reserva de valor como el oro, mientras recibe respaldos en distintos lugares del mundo. Eric Adams, el recién electo alcalde de Nueva York, se sumó a Francis Suárez, de Miami, en su intención de percibir el pago por sus servicios a través de criptomonedas. Pero a diferencia de Suárez, Adams aclaró que sólo serían sus primeros tres cheques y no la totalidad de su sueldo. "En Nueva York siempre vamos a lo grande, así que tomaré mis primeros tres cheques de pago en Bitcoin cuando sea alcalde. ¡NYC será el centro de la industria de las criptomonedas y otras industrias innovadoras de rápido crecimiento!", dijo Adams tras ser electo. POR $42 MIL MILLONES La AFIP informó que ya se otorgaron más de 360 mil créditos a tasa cero para monotributistas por un monto superior a los $42.000 millones. El plazo para solicitar los préstamos vence el 31 de diciembre próximo. Los créditos están garantizados por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Durante el 2020 la iniciativa ofreció financiamiento a 562.000 pequeños contribuyentes que accedieron a un monto superior a los $66.000 millones. Pueden tramitarse a través de la página web de la AFIP y las entidades financieras los acreditarán en un solo desembolso en la tarjeta de crédito de cada monotributista o pequeño contribuyente. Los préstamos cuentan con un plazo de seis meses de gracia para iniciar los pagos y la devolución se realiza en 12 cuotas sin intereses. EN BUSCA DEL LITIO El presidente Alberto Fernández recibió en su despacho de Casa Rosada a las autoridades del grupo empresario minero Eramet quienes anunciaron una inversión de 400 millones de dólares para retomar la construcción de una planta de litio en la provincia de Salta. El Jefe de Estado se reunió con Daniel Chavez Díaz, CEO de Eramine Sudamérica SA, filial local de Eramet, quien le confirmó la inversión anunciada este lunes por la compañía en París y que implica la construcción, junto a la siderúrgica china Tsingshan, de una planta de litio en el salar "Centenario-Ratones" en Salta. MASACRE Al menos 108 personas murieron y 92 más resultaron heridas en la explosión de un camión cisterna la noche del viernes, confirmó sábado la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (NDMA, siglas en inglés) de Sierra Leona. De acuerdo con un comunicado de la NDMA, un camión cisterna cargado de combustible y un camión que transportaba piedras de granito chocaron en una carretera cuando el camión cisterna estaba a punto de entrar en una estación de servicio cercana para descargar su combustible. Las imágenes y los testigos revelaron que, cuando ocurrió la colisión, ambos conductores salieron de sus vehículos y advirtieron a los residentes de la comunidad mantenerse alejados del lugar mientras intentaban solucionar una fuga provocada por la colisión, señala el comunicado.

