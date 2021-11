» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 09/nov/2021 de La Auténtica Defensa. COP 26 de ONU:

Vizzotti participó de la sesión especial sobre acción climática y ambientes urbanos saludables









La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, participó ayer de manera virtual junto a la directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, de la sesión especial sobre Sistemas de Transporte Sostenibles, Acción Climática y Ambientes Urbanos Saludables correspondiente al Pabellón de Salud de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climática COP 26 que se lleva a cabo en Glasgow desde el 31 de octubre y hasta el 12 de noviembre. Durante su intervención, Vizzotti destacó que "la Agenda 2030 y el Acuerdo de París son ejes fundamentales de la agenda de cambio climático nacional y de los compromisos asumidos por nuestro país con la limitación de emisiones de gases de efecto invernadero". Además, destacó el compromiso de Argentina en materia de cambio climático y el rol activo del Ministerio de Salud en torno a las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático a partir de la necesidad de dar respuesta desde el sector a los efectos que provoca esta problemática. "El Ministerio de Salud implementa políticas sanitarias con el objetivo de afrontar los desafíos del cambio climático, contribuir a reducir los riesgos para la salud relacionados con el clima mediante la implementación de medidas de promoción y protección de la salud. También es nuestra prioridad fortalecer la capacidad del sector para asegurar el funcionamiento adecuado de los servicios de salud durante emergencias y desastres climáticos", remarcó la ministra. En ese sentido, Vizzotti indicó que "el sector Salud es un eje rector y una dimensión a considerar a la hora de repensar la forma en la que los sistemas de transporte urbano están organizados para una vida mejor y un desarrollo sostenible en las ciudades", y sostivo que "debe ser un trabajo multisectorial que contemple la integración de la salud en el transporte y la planificación urbana". También participaron de la mesa como panelistas Patricia Pelloux, representante de Paris Urbanism Agency, Natalia Lleras del Proyecto vivo mi Calle Cali; el secretario General de la Asociación Internacional de Transporte Público, Mohamed Mezghani; Heather Thompson del Institute for Transportation and Development Policy y Susan Swanson de CDP cities. En este ámbito se debatió sobre cómo el sector del transporte ha contribuido a la acción climática, incluso a través de medidas de eficiencia, movilidad eléctrica y sistemas integrados de transporte multimodal (carga y pasajeros), y se intercambiaron ideas sobre cómo se podrían ampliar estas iniciativas. La COP 26 es la vigésimo sexta Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se trata de un evento que se realiza anualmente, aunque se pospuso el año pasado debido a la pandemia. Incluye más de 60 eventos mostrando evidencia, iniciativas y soluciones para maximizar los beneficios para la salud de abordar el cambio climático en todas las regiones, sectores y comunidades.



Fuente: https://www.argentina.gob.ar/

