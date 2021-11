» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 09/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 9 de Noviembre









DÍA DEL DONANTE VOLUNTARIO DE SANGRE Instituido en el año 2004 mediante la Ley Nº 25.936, en este día se homenajea al doctor Luis Agote, quien en el año 1914 realizó la primera transfusión de sangre anticoagulada en el mundo, en el Hospital Rawson. Asimismo, se hace un llamamiento a que más personas donen sangre periódicamente. Este año se celebra bajo el lema "Doná sangre para que el mundo siga latiendo" y tiene el propósito de destacar la esencial contribución de los donantes de sangre para salvar vidas y mejorar la salud de los demás. Según el Ministerio de Salud, un donante puede salvar hasta 4 vidas además estima que 9 de cada 10 personas necesitarán sangre para ellas o su entorno en algún momento de su vida.



CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN Finalizada la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los Aliados cumplieron lo acordado en la Conferencia de Yalta y ocuparon sus respectivos territorios en Alemania; así, el país europeo quedó dividido en 4 partes correspondiéndole el occidente a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia y el oriente a la Unión Soviética. En el año 1949, los territorios occidentales se unieron y conformaron la República Federal Alemana; unos meses después, la respuesta de la Unión Soviética llegó con la fundación de la República Democrática Alemana. Dos mundos totalmente opuestos empezaron a convivir: Berlín Occidental, ayudado por el Plan Marshall, se estaba reconstruyendo rápidamente con una economía floreciente que contrastaba con la de Berlín Oriental; las mejores condiciones de vida de occidente no tardaron en hacerse evidentes para los berlineses orientales que decidieron migrar hacia allí. Esto afectó profundamente a la República Democrática por tratarse de migrantes jóvenes y altamente capacitados por lo que, para evitar que este éxodo continuara, construyeron un improvisado muro con alambres y postes de concreto custodiados por soldados armados. Apenas unos días después de esto, la "barrera de protección antifascista", comenzó a construirse separando a Berlín con una extensa y gruesa mole de hormigón poblada por soldados con la orden de disparar a los que quisieran atravesarlo. Esto no desalentó a los migrantes que, a veces con éxito lograban su cometido, y otras tantas terminaban asesinados por las fuerzas orientales y la pasividad de las occidentales que no intervenían para ayudar a los heridos. Finalmente, las múltiples protestas demandando la apertura, elecciones democráticas y libertad de movimiento junto a la presión internacional de Hungría, Austria y Checoslovaquia provocaron que en el año 1989 (28 años después de la construcción del muro), éste se abriera y fuera colapsado por miles de personas que se reencontraron con familiares y amigos.



SE LANZA "THE WAY YOU MAKE ME FEEL" Un día como hoy en el año 1987, Michael Jackson lanzaba el sencillo "The way you make me feel". Perteneciente al álbum "Bad" (1987) y compuesta por el cantante estadounidense, la canción fue la tercera del disco en llegar a lo más alto de las listas (las demás fueron "Bad", "Dirty Diana", "I just can´t stop loving you" y "Man in the Mirror").



