El 8 de noviembre es el Día Mundial de la Radiología. Se celebra el aniversario del descubrimiento de los rayos X en 1895 por el profesor Roentgen quien mientras estaba trabajando con los rayos catódicos utilizando ampollas de vidrio al vacío notó que cuando una corriente pasaba a través de la ampolla de vidrio se producía en una pantalla de bario-platino-cianuro un efecto de fluorescencia y, además, se observó el efecto de este fenómeno sobre placas fotográficas. Llamó a este descubrimiento "Rayos X". Nuestras técnicas radiólogas son un eslabón fundamental dentro del servicio porque nos ayudan a realizar una atención centrada en el paciente sobre las bases del respeto y empatía con los sentimientos y necesidades únicas hacia cada uno de ellos en particular. Durante las últimas décadas la radiología está experimentando una constante innovación tecnológica que no sólo influye en la mejora del funcionamiento de los equipamientos sino que supone un cambio en el ejercicio de los profesionales de esta especialidad quienes requieren una actualización formativa para adaptarse al medio. Es por eso que hoy en su día queremos darles las gracias por su compromiso permanente.

M. Florencia Alvarau y Alejandra Balduzzi (Técnicas radiólogas) M. Florencia Alvarau y Alejandra Balduzzi (Técnicas radiólogas) Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

