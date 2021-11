Ganó Bernardo Llaver, mientras Leonel Pernía fue 2º y llegará a la última fecha del campeonato a 10 puntos del líder Agustín Canapino. El domingo se completó la 11ª y anteúltima fecha del Campeonato 2021 del Súper TC2000. Fue en el autódromo Oscar Cabalen de Córdoba, donde el campanense Matías Milla se quedó con el 7º puesto de la Final. "Lamentablemente no nos salió alguna jugada con el Push to Pass y nos quedamos al final sin esa variante y perdimos el sexto lugar con (Julián) Santero en la última vuelta", explicó el piloto de nuestra ciudad, quien igualmente se mostró conforme con lo realizado junto al Renault Fluence #8: "Me voy contento porque recuperamos rendimiento". El fin de semana del STC2000 quedó marcado por el protagonismo que terminaron teniendo los comisarios deportivos, con sanciones que impactaron tanto en lo ocurrido el sábado como el domingo. La victoria de la Final fue para Bernardo Llaver (Chevrolet). Y por detrás llegaron los dos candidatos al título: Leonel Pernía (Renault Fluence) fue segundo y en la tercera posición arribó el líder del campeonato, Agustín Canapino (Chevrolet). Sin embargo, después de la penalización sufrida por el Tanito el sábado, el domingo fue el turno de Canapino, quien fue recargado con cinco segundos por no respetar "milímetricamente" el cajón de partida y terminó cediendo el tercer puesto a Facundo Ardusso (Honda). De esta manera, el campeonato quedó con Canapino como líder con 188 puntos; Pernía como escolta, con 178; Santero, tercero con 129; y Ardusso, cuarto con 124. Por su parte, Milla se ubica séptimo con 70 unidades. La temporada del Súper TC2000 concluirá el último fin de semana de noviembre, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, donde se disputará el Gran Premio Coronación y se conocerá al campeón.

MILLA QUEDÓ SÉPTIMO EN EL CAMPEONATO DE PILOTOS.