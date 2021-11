» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 09/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Primera B Femenina:

Puerto Nuevo se despidió con un empate













PRUEBAS DE JUGADORAS Puerto Nuevo empezará la semana próxima a probar jugadoras para ampliar su plantel. Las mismas se realizarán en cancha de Atlético Las Campanas (Carossa 1679) los miércoles 17 y 24 y los viernes 19 y 26 a partir de las 15.00 horas. Previamente, las interesadas se deben anotar comunicándose al (011) 5842-1006 Con gol de Marina González, las Auriazules igualaron 1-1 frente a San Miguel como locales. Así, cerraron el torneo con 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas. En el ST ingresaron tres juveniles que hicieron su debut en Primera. Por la undécima y última fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo empató 1-1 frente a San Miguel como local, en un partido disputado en el estadio Carlos Rubén Vallejos del barrio Don Francisco. Así, las Auriazules se despidieron del certamen luego de cuatro victorias (Deportivo Morón, Argentino de Quilmes, Liniers y Camioneros), tres empates (Sarmiento de Junín, Atlas y San Miguel) y tres derrotas (Estudiantes de Buenos Aires, Ferro Carril Oeste y Almirante Brown). Los demás resultados de esta 11ª fecha de la Zona A fueron: Atlas 2-1 Camioneros, Argentino de Quilmes 1-4 Ferro Carril Oeste, Estudiantes de Buenos Aires 2-1 Almirante Brown y Sarmiento de Junín 2-0 Deportivo Morón. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ferro Carril Oeste, 30 puntos; 2) Estudiantes de Buenos Aires, 27 puntos; 3) Sarmiento de Junín, 22 puntos; 4) Almirante Brown, 19 puntos; 5) Atlas, 17 puntos; 6) Puerto Nuevo, 15 puntos; 7) Camioneros, 10 puntos; 8) San Miguel, 7 puntos; 9) Argentino de Quilmes, 6 puntos; 10) Deportivo Morón, 4 puntos; 11) Liniers, sin puntos. Así, los cuatro equipos que clasificaron al Torneo Reducido en el que se decidirán los ascensos fueron: Ferro Carril Oeste, Estudiantes de Buenos Aires, Sarmiento de Junín y Almirante Brown. EL PARTIDO Frente a San Miguel, el entrenador Néstor Daniel Gómez presentó la siguiente formación titular: Michelle Ribarola; Yanela Gómez, Ayelén Torrez, Solange Ferulano, Soledad Medina; Gisela Salvo, Marina González, Yoscelín Suárez, Noemí Gómez, Milena Paz y Guadalupe Gómez. En el primer tiempo ingresó Milagros Gerbasoni (por Ferulano). Mientras en el segundo tiempo lo hicieron Sol Rodríguez (por Suárez), Paloma Domenech (por N. Gómez), Mariel Rossini (por Paz) y Melany Feulien (por G. Gómez). Este encuentro significó el debut de otras tres juveniles Portuarias en Primera División: Rodríguez (19 años), Fuelien (15) y Gerbasoni (15). El conjunto tuvo un trámite parejo, con los dos equipos alternándose el protagonismo y las situaciones de riesgo. La visita se puso en ventaja por intermedio de Candela Acuña, con un disparo que pegó en el palo antes de convertirse en el 1-0. A pesar que le costó mantener la posesión de la pelota, Puerto Nuevo generó peligro en varias ocasiones y se fue acercando al empate, el cual concretó Marina González, de destacada actuación, quien le arrebató la pelota a la defensa cuando salía del arco y definió con eficacia. Posteriormente, González estuvo cerca de convertir el segundo gol en dos ocasiones: en la primera, le pegó al arco y la pelota se elevó unos centímetros por encima del travesaño; mientras que en la segunda no pudo con la arquera visitante. En la segunda mitad, las Auriazules presionaron a San Miguel y fueron en busca de la victoria, pero les faltó claridad para definir. A su vez, por imprecisiones le cedieron la pelota al elenco de Polvorines, que tuvo sus chances y no pudo aprovecharlas por la excelente actuación de Ribarola.

SOL RODRÍGUEZ, MILAGROS GERBASONI Y MELANY FEULIEN DEBUTARON EN PRIMERA DIVISIÓN Y SE SUMARON AL GRUPO DE JUVENILES QUE YA SE HABÍAN ESTRENADO EN ESTE TORNEO.



P U B L I C I D A D