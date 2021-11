» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 09/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

ACCIÓN EN MILAN Hoy comenzará el Next Gen ATP Finals (Masters Sub 21) que tendrá en acción a dos argentinos: Juan Manuel Cerúndolo debutará frente al estadounidense Brandon Nashakima, mientras Sebastián Báez lo hará ante el italiano Lorenzo Musetti. El certamen se disputa en Milan y está dividido en dos grupos de cuatro jugadores: en esta primera fase, Cerúndolo también deberá jugar frente al español Carlos Alcaraz y el noruego Holger Rune, mientras los próximos rivales de Báez será el estadounidense Sebastian Korda y el francés Hugo Gaston.



DJOKOVIC EN PARIS El serbio Novak Djokovic derrotó 4-6, 6-3 y 6-3 al ruso Daniil Medvedev y conquistó el Masters 1000 de Paris, sumando su 37º título en este tipo de torneos (superó a Rafael Nadal, que tiene 36). Además, se aseguró continuar en lo más alto del ranking mundial hasta 2022. BOLMARO SE ADAPTA El cordobés Leandro Bolmaro sigue sumando minutos y puntos en los Iowa Wolves de la Liga de Desarrollo de la NBA, buscando un lugar en la rotación de los Minnesota Timberwolves. Anoche terminó con 22 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes en la victoria de su equipo, 129 a 125 ante los Skyforce, en doble suplementario. F1: GANÓ Y SE DESPEGÓ El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en el Gran Premio de México, postergando al segundo lugar al británico Lewis Hamilton (Mercedes) y, de esa manera, extendió su ventaja como líder del Campeonato 2021 de la Fórmula 1: ahora suma 312,5 puntos y le sacó 19 de diferencia al séptuple campeón. La próxima cita de la categoría será en Interlagos, Brasil. CANELO HIZO HISTORIA Saúl "Canelo" Álvarez derrotó por KO en el 11º round a Caleb Plant y se convirtió en el campeón indiscutido del peso supermediano al conseguir los cinturones de los cuatro organismos principales. El mexicano derribó en dos ocasiones al estadounidense en el MGM Grand Hotel de Las Vegas y se convirtió en el primer latinoamericano en ser monarca absoluto de una división. Además, es la primera vez que esta categoría cuenta con un campeón unificado. El nacido en Guadalajara llegó a este combate ostentando los cetros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y le arrebató a su rival el restante, de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

