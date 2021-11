» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 09/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Barracas Central llegará a Campana con margen mínimo















Ayer ganaron Ferro e Independiente Rivadavia, por lo que se volvió a apretar la cima de la Zona B. Villa Dálmine recibirá el lunes al Guapo, que igualmente depende de sí mismo. En la Zona A, Tigre y San Martín comparten la punta y se enfrentan en Tucumán. La definición de las dos zonas del Campeonato 2021 de la Primera Nacional muestran una paridad tan inusitada como sorprendente. Y tendrá a nuestra ciudad como epicentro de uno de los desenlaces: es que el próximo lunes desde las 17.00 horas, Villa Dálmine recibirá a Barracas Central, que llega como único líder de la Zona B a esta última fecha. El domingo, el Guapo consiguió un triunfo tranquilizador al vencer 3-0 como local a San Martín de San Juan. Sin embargo, ayer respondieron sus más inmediatos perseguidores: Ferro Carril Oeste derrotó 2-0 a Santamarina de Tandil como local, mientras Independiente Rivadavia le ganó 2-1 a Brown (A) en Mendoza. De esta manera, la cima de la tabla se volvió a apretar y cuatro equipos quedaron separados por apenas tres puntos: Barracas Central manda con 55 unidades; Ferro es escolta con 54; Independiente Rivadavia aparece tercero con 53; y Güemes de Santiago del Estero suma 52. Por ello, si no quiere depender de ningún otro resultado, el conjunto dirigido por Rodolfo De Paoli deberá ganar en Mitre y Puccini para sacar pasaje a la final por el primer ascenso. En cambio, el Verde de Caballito (que visita a Almagro) y la Lepra mendocina (que jugará en San Juan) aguardarán por una mano Violeta. Incluso Güemes tiene chances si los dirigidos por Marcelo Franchini dan la sorpresa ante Barracas Central, aunque los santiagueños salgan a jugar, probablemente, más preocupados por sostener su lugar en el Reducido (reciben a Deportivo Morón, que les robará el lugar en el Reducido en caso de vencer). Mientras tanto, la Zona A tiene por delante una definición todavía más atractiva. Es que luego que Quilmes y San Martín de Tucumán igualaron sin goles en el estadio Centenario, Tigre no dejó pasar la oportunidad: le ganó 3-1 como local a Almirante Brown y quedó como líder junto al Ciruja (ambos 57 puntos), aunque la diferencia de gol lo beneficia en el desempate. Sin embargo, difícil imaginar cuánto provecho podrá sacarle a esa ventaja, dado que, en la última fecha, el Matador deberá visitar ni más ni menos que La Ciudadela (la Zona A se define el lunes desde las 19.10). Está claro que, a Tigre, el empate le sirve respecto a San Martín, pero apenas un punto detrás se ubican Quilmes y Almirante Brown (ambos tienen 56), que estarán agazapados esperando un empate en Tucumán para dar el salto: la Fragata recibe a Alvarado en Isidro Casanova, mientras el Cervecero deberá visitar a un Belgrano que se quedó sin chances de alcanzar siquiera el Reducido. Con este panorama, lo que sucederá el lunes con la definición de la Primera Nacional será "para alquilar balcones".



P U B L I C I D A D