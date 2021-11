» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 09/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Mañana se define el Torneo Clausura









Los cuatro aspirantes al título se enfrentan entre sí. Por su parte, Puerto Nuevo será local ante Central Ballester. Una semana después comenzará la final por el ascenso. La definición del Torneo Clausura de la Primera D no tiene nada que envidiarle al emocionante desenlace que tendrá la Primera Nacional: cuatro equipos llegan con chances de ser campeón y se enfrentarán entre sí. El líder Liniers (20 puntos) visitará a Yupanqui (19), mientras Juventud Unida (19) será local frente a Defensores de Cambaceres (19). Toda la 11ª fecha se jugará mañana desde las 15.30 horas, incluido el compromiso que Puerto Nuevo disputará como local ante Central Ballester. Para el Portuario, el objetivo es sumar ese punto que le falta para asegurar su clasificación a la próxima Copa Argentina (también lo logrará si Sportivo Barracas no vence a Centro Español). Igualmente, el conjunto de nuestra ciudad también estará mirando de reojo la definición del título, porque el campeón del Clausura será su rival en la final por el primero ascenso que comenzará el miércoles 17. En ese primer partido de la final, Puerto Nuevo será local si se coronan Liniers o Defensores de Cambaceres; en cambio, si Yupanqui o Juventud Unida gritan campeón, será visitante en el inicio de la serie y definirá como local en el segundo encuentro (se jugará el sábado 20 o domingo 21).

EL PORTUARIO VA POR SU CLASIFICACIÓN A LA COPA ARGENTINA Y ESPERA POR SU RIVAL EN LA FINAL POR EL ASCENSO (FOTO: PRENSA CAPN).



