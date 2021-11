» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 09/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

FONITO, EN LLAMAS Por la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Serie A de Ecuador, el campanense Diego Dorregaray marcó para la victoria de Deportivo Cuenca, que superó 2-1 a Aucas (descontó Francisco Fydriszewski). De esta manera, "Fonito" convirtió en cuatro de los últimos cinco partidos que disputó y llegó a los 12 tantos para convertirse en el cuarto máximo artillero de la temporada. Al mismo tiempo, con el triunfo, su equipo se despegó de la zona de descenso.



BOCA, EN LA FELIZ Anoche en el cierre de la 20ª fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, Boca Juniors le ganó 3-0 como visitante a Aldosivi de Mar del Plata con goles de Agustín Almendra, Edwin Cardona y Sebastián Villa. En el banco de suplentes estuvo por primera vez el campanense Pedro Velurtas (20 años), quien todavía no debutó, pero ya ostenta un récord: ningún jugador Xeneize había tenido antes un número dorsal tan alto como el que lució él (utilizó el 61). Ayer, además, Newells derrotó 1-0 a Unión de Santa Fe (Nicolás Blandi ingresó a los 34 del ST en el Tatengue); mientras Huracán y Argentinos igualaron 1-1 en Parque Patricios. RIVER MANDA CÓMODO Con su goleada 5-0 sobre Patronato como local con un póker de gritos de Julián Álvarez, River Plate sostuvo su ventaja en lo más alto del campeonato: el Millonario acumula 46 unidades, siete más que Talleres (39) y once más que Lanús (35). Más atrás se ubican Vélez (34), Defensa y Justicia (34) y Boca Juniors (33). MESSI Y COMPAÑÍA Con todos los convocados ya en el predio de Ezeiza, la Selección Argentina comenzó a preparar la doble fecha de Eliminatorias que se le viene (el viernes visita a Uruguay y el próximo martes recibe a Brasil). Como era de esperar, Leandro Paredes y Lionel Messi entrenaron diferenciados ayer y difícilmente estén a disposición de Lionel Scaloni para el partido frente a la Celeste. FLANDRIA CAMPEÓN Con gol de Matías Nouet, Flandria venció 1-0 como visitante a Villa San Carlos y se coronó campeón del Torneo Clausura de la Primera B Metro. Por ello, este jueves disputará frente a Colegiales el primer partido de la final que definirá el primer ascenso a la Primera Nacional. XAVI, EN SU CASA El español Xavi Hernández fue presentado ayer como el nuevo director técnico de Barcelona. La gala del reemplazante de Ronald Koeman se llevó a cabo en el Camp Nou y contó con la presencia de casi 10 mil hinchas, esperanzados en que el histórico mediocampista pueda torcer el desvariado rumbo del conjunto catalán. Xavi firmó contrato hasta 2024, aunque ahora ganará menos que en Al Sadd, donde dirigió los últimos dos años y medio.

