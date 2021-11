» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 10/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Tenía 42 años y se quitó la vida









Se trata de Gustavo Morena. Lo encontraron ayer en el patio de su casa. Según trascendió, Gustavo Morena (42) había tenido una discusión familiar en la casa de Berutti casi Dellepiane y salió al patio. Minutos después lo encontraron sin vida y llamaron a la policía, mientras trataban de reanimarlo. Personal del SAME ratificó la muerte, y fue convocada Policía Científica. La causa está radicada en la UFI 2 de diagonal Sarmiento y 9 de Julio bajo la carátula Averiguación de Causales de Muerte.

