Udocba presentó su nueva sede gremial

Es en Bv. Sarmiento 268. El sindicato docente regresó así a la atención presencial de sus afiliados, previa solicitud de turnos. El sindicato de docentes Udocba regresó a la atención presencial de sus afiliados en su nueva sede de en boulevard Sarmiento 268. Se trata del lugar donde hasta hace poco funcionaba el Registro Civil de Campana, un espacio amplio y reacondicionado que le permite ahora al gremio docente desarrollar sus actividades presenciales cumpliendo los protocolos sanitarios vigentes. "A nosotros se nos vencía el contrato de la sede de calle Castelli donde tuvimos durante 7 años, muy conformes y contentos sobre todo a los comienzos, cuando nos permitió el desarrollo como entidad gremial. Sin embargo, con el paso del tiempo y el crecimiento que fue teniendo la organización, ese espacio nos fue quedando chico", explicó Pedro Espinosa, secretario general de Udocba. Durante una recorrida por las flamantes instalaciones ofrecida a La Auténtica Defensa, el referente sindical destacó que la nueva sede contempla "todos los requisitos y condiciones para nuestro trabajo: varias dependencias, un salón amplio para reuniones, charlas y capacitaciones, buena recepción", lo que contribuye "a los requisitos para protocolos presenciales". "En junio empezamos las tratativas, se cerró el contrato, realizamos la mudanza y tuvimos un par de meses acondicionarnos", repasó Espinosa, quien ponderó además la aprobación del protocolo implementado por Udocba. "La organización central nos exigía la presentación de un proyecto analizado por la Provincia con días, formas de trabajo, protocolo, según características distrito y cantidad metros cuadrados", precisó. Por el momento, la sede gremial de boulevard Sarmiento está abierta los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 horas. Para solicitar turnos de atención, se debe escribir a la casilla de email udocbacampana@gmail.com. Los turnos se asigna con intervalos de media hora. Respecto a la situación en las escuelas, Espinosa consideró que "la vuelta a la presencialidad fue media apresurada". Sostuvo que "venía bien cuando eran burbujas y hubo pocos contagios", pero que no se tuvo en cuenta que "no solo la escuela es un ámbito importante de contagios, sino también el movimiento que se genera para ir y venir" de ella. En ese sentido, lamentó "las reaperturas educativas, comerciales, deportivas y recreativas con tono electoral" e instó a mantener los cuidados frente al "crecimiento del contagios que nosotros lo anticipábamos". Al mismo tiempo, advirtió por los problemas de cobro que se registraron a comienzo de mes entre los docentes suplentes, así como también por la escases de personal auxiliar, lo que obliga a escuelas "a cerrar o funcionar disminuidas". Elecciones Udocba tendrá elecciones de autoridades el 2 de diciembre y la comisión directiva actual está recorriendo los establecimientos educativos visitando a candidatos, delegados y afiliados. "Queremos invitarlos a que vengan a votar y pedirles el apoyo, estando cerca de ellos y contando con su espaldarazo", expresó Espinosa, que dejará su cargo al frente del gremio.







Jueves 11 de Noviembre de 2021:

