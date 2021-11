» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 10/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

10 de Noviembre de 2021









IMPARABLE En medio de un crecimiento por ahora imparable, el Bitcoin subió a USD 66.826, ante el alza en sus niveles de aceptación en distintas actividades y ciudades del mundo. A pesar de su volatilidad, especialistas proyectan que seguirá subiendo, al igual que Ethereum, que rompió su récord dos veces en menos de una semana. Si bien en el arranque de la jornada el Bitcoin tocó el récord de USD 68.500, luego se estabilizó por debajo de los USD 67.000. El récord lo había marcado en octubre último, cuando llegó a los USD 67.056. El Bitcoin (BTC) consolidó su suba a partir del lanzamiento el mes pasado del primer fondo cotizado en bolsa (ETF) vinculado a su precio de futuros en la Bolsa de Valores de Nueva York.



ONCE CONSECUTIVOS La producción industrial creció 10,1% interanual en septiembre, alcanzó once meses consecutivos de alza y acumula en el año una suba del 18,7%, informó el INDEC. En la comparación desestacionalizada, la industria manufacturera mejoró respecto de agosto un 1,1%, y se recuperó tras dos meses de variaciones negativas. El Ministerio de Economía destacó que, sin estacionalidad, en septiembre, tras las bajas de julio y agosto, la actividad fabril se ubica 6,2% por encima del nivel prepandemia de febrero del 2020. El Palacio de Hacienda resaltó también que en el acumulado de los primeros nueve meses del año la industria alcanza un crecimiento de 18,7% respecto de igual período de 2020 y del 6% comparado con igual período de 2019. LADRILLO A LADRILLO La actividad de la construcción registró en septiembre una suba de 12,4% y acumuló once meses consecutivos de alza, informó el INDEC. En los primeros nueve meses del año, el indicador acumula un aumento del 42,6% respecto de igual período del 2020. En la comparación desestacionalizada, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una variación negativa del 2,2% respecto de agosto. El Ministerio de Economía destacó que el sector se encuentra en un nivel 19,4% superior al de febrero de 2020, un mes antes del comienzo de la crisis sanitaria y las restricciones a la actividad. En agosto los puestos registrados en la industria superaron al período de prepandemia y llegaron a 376,8 mil, mientras que en febrero del año anterior había 369,7 mil puestos declarados. VENTA RÉCORD A poco menos de un mes del inicio a la temporada de verano 2022 en nuestro país, en un día se vendieron más de 14 mil pasajes del tren a Mar del Plata y otros destinos, como Córdoba y Tucumán, según informaron desde Trenes Argentinos. Es que, este lunes comenzó en Retiro la venta de pasajes con destino a Córdoba y a Tucumán mientras que el viernes pasado se comenzaron a adquirir, en Constitución, los tickets del tren a Mar del Plata y Bahía Blanca para viajar a partir del 1 de diciembre hasta el 28 de febrero de 2022. En cuanto a horarios, desde el 18 de diciembre el tren a Mar del Plata contará con tres frecuencias diarias que saldrán de Constitución a las 6:22, 17:10 y 23:30, mientras que el retorno desde la Feliz será a la 1:22, 6:03 y 14:02. EN AUMENTO La tasa de incidencia de siete días del Covid-19 en Alemania volvió a subir este martes para llegar a un nuevo máximo histórico de 213,7 casos por cada 100.000 habitantes, indicó el Instituto Robert Koch (IRK) de enfermedades contagiosas. El lunes, la tasa de incidencia ya se encontraba en el nivel récord de 201,1. El pico anterior, ubicado justo por debajo de 200, se registró durante la segunda ola en diciembre del año pasado.

#Adelanto 11/11/2021 · 08:05 Hs.

Jueves 11 de Noviembre de 2021:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13234 - Edición 24 Páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D