El Mono celebración, juego, inocencia, disfrute, flexibilidad, optimismo, frescura. Día 108 del Año Solar Semilla 3. Día 24 de la Luna autoexistente de la lechuza del 18/10 al 14/11. Día 3 de la 16ava semana del año, semana blanca estamos en el Día 71 del Tzolkin Calendario Lunar - Castillo blanco del Norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12. Kin 71 - Mono 6, autoguia. Marcándonos el ritmo, día de reír, divertirse, soltar la cara de culo, jornada para estar flexibles, todo es posible si le cambiamos la mirada. El niño interior nos está exigiendo salir a jugar! Recuperar la inocencia, el juego, el disfrute, la risa, la ilusión. El Mono hoy es guiado por el Mono, o sea, el poder duplicado, es Energía de transformación. De transformar todo con alegría. ¡Que se potencie tu risa! Evita querer que todo sea a tu modo, porque puede traerte mal gesto, enojos, caprichos y frustraciones. No se permite estar pesimistas, ni con pensamientos rígidos, nada de bloqueos emotivos. Apaga la tv y poné música. Hoy se sale de la rutina con humor, con chispa, siendo naturales y descontracturados. Transformar, flexibilizando son las palabras para este día Mono, adaptándote a las situaciones, no todo puede ser una "revolución de la alegría" pero tratemos de ver el medio vaso lleno si las circunstancias no están siendo óptimas. Todo es por algo, saquemos provecho del aprendizaje que nos da la vida. Eso no significa resignar sus ideales y creencias, solo ver posibilidad donde pareciera no hay. El Mono dibuja sonrisas. Disfrutemos este día. Bonus sahumado mono: Activa tu sello maya. También para sanar tu niño herido, recuperar la inocencia, el sano fluir sexual, flexibilizar para estar más optimistas y ver las posibilidades que tenemos. Lo ideal, un mix de limón, naranja, incienso, laurel y lemon grass.



