» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 10/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 10 de Noviembre









DÍA DE LA TRADICIÓN Impulsado por el poeta Francisco Timpone e instituido mediante la Ley Nº 4.756 en el año 1939, esta celebración se extendió a todo el país a través de la Ley Nacional Nº 21.154 en el año 1975. La misma eligió esta fecha para conmemorar el nacimiento de José Hernández, autor de "El Gaucho Martín Fierro" (1872) y "La vuelta de Martín Fierro" (1879), obras cumbres de la literatura argentina y el género gauchesco. José Hernández nació en el año 1834 en San Martín, Buenos Aires. Hijo de un administrador de estancias, Hernández entró en contacto con los gauchos desde temprana edad. Tras el fallecimiento de su padre, partió a Entre Ríos e ingresó al partido federal. Como militar luchó en la Batalla de El Tala (1854), la Batalla de Cepeda (1859), la Batalla de Pavón (1861) y el Combate de la Cañada de Gómez (1861). Por otro lado, escribió en los diarios "El Nacional Argentino", "La Reforma Pacífica", "La Patria" (Montevideo) y fundó los periódicos "El Río de la Plata" y "El Eco de Corrientes". En el año 1863 publicó "Rasgos biográficos del general Ángel Vicente Peñaloza", obra que fue eclipsada por "El Gaucho Martín Fierro" (1872) y "La vuelta de Martín Fierro" (1879). Falleció el 21 de octubre del año 1886 en Buenos Aires.



PARTIDO DE DESPEDIDA DE DIEGO MARADONA Hace 20 años se realizaba el partido de despedida de Diego Maradona en La Bombonera. En un día inolvidable protagonizado por las emociones, Diego pronunció unas palabras que trascendieron con el correr de los años: "El fútbol es el deporte más lindo y sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha". En ese entonces, los aproximadamente 50 mil espectadores pudieron disfrutar el partido en el que se enfrentaron la Selección Argentina contra el "Equipo de Estrellas". El primero estaba dirigido por Marcelo Bielsa y conformado, entre otros, por Germán Burgo, Roberto Ayala, Walter Samuel, Juan Pablo Sorín, Javier Zanetti, Pablo Aimar, el homenajeado y Claudio López. Por su parte, el segundo conjunto estaba dirigido por Alfio Basile e integrado por Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez, Juan Román Riquelme, Carlos Valderrama, René Higuita, Enzo Francescoli, Davor Suker y Hristo Stoichkov. "El Piojo" López abrió el marcador pero cuando estaba finalizando la primera mitad Suker empató el partido. En el segundo tiempo, Aimar puso en ventaja a la "albiceleste" luego Maradona puso el 3-1 desde el punto de penal. Después vinieron los goles de Lucas Castromán, Eric Cantona, el segundo de Aimar, Higuita (desde los 12 pasos) y, finalmente, Diego puso el 6-3 definitivo de penal.



SE LANZA "REPUTATION" Un día como hoy en el año 2017, Taylor Swift lanzaba su sexto álbum "Reputation". Producido por la cantante estadounidense junto a Jack Antonoff y Max Martin e integrado por canciones compuestas por la artista con Antonoff y Martin, el disco es acerca de descubrir tus prioridades: "Cuando se lanzó todos pensaron que sería sobre estar enojada pero cuando lo escucharon se dieron cuenta de que, en realidad, se trata de amor, amistad y descubrir tus prioridades". Entre las canciones se encuentran "…Ready for it?", "Look what you made me do", "Delicate" y "End game".



#Adelanto 11/11/2021 · 08:05 Hs.

Jueves 11 de Noviembre de 2021:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13234 - Edición 24 Páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D