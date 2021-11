Más de 120 mil personas donaron sangre en la Provincia durante el 2021

(Por InfoGEI) - Sobre la conmemoración del Día Nacional de las y los Donantes de Sangre, Laura González, directora del Instituto de Hemoterapia "Dra. Nora Etchenique", resaltó la necesidad de promover la donación voluntaria y habitual de sangre, al afirmar que "es importante porque se le quita a la persona que está pasando una situación difícil la presión de conseguir donantes, ya que la sangre no se puede fabricar, y sólo se obtiene de quien decide donarla". "Por eso, necesitamos que todas y todos comprendan que no hay que estar en un momento difícil para donar sangre, hay que hacerlo habitualmente. El paciente no debe esperar la sangre. La sangre debe esperar al paciente", expresó González. Al respecto, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, señaló que "es una fecha importante para felicitar y sobre todo agradecer a los y las donantes de sangre, que con su generosidad y compromiso, pusieron su brazo para lograr que muchas personas mejoren su salud". En lo que va del año más de 120 mil personas donaron sangre en toda la Provincia de Buenos Aires. La cifra da continuidad al trabajo de donación de sangre en la comunidad, fortalecido sobre todo durante el 2020 en un contexto atravesado por la pandemia del Covid 19. "La pandemia nos hizo entender la necesidad de que todos y todas se involucren. Pudimos revertir la caída del 50% en la donación de sangre en el inicio de la pandemia gracias a la participación de la comunidad. Esa experiencia nos ratifica el compromiso de seguir trabajando territorialmente y en articulación con la sociedad. Revertir el perfil de la donación de sangre hacia un modelo basado en la habitualidad sólo es posible gracias al compromiso de la comunidad", enfatizó la directora de Hemoterapia. De este modo, organizaciones sociales y culturales, instituciones religiosas, educativas, deportivas, empresas y entidades públicas participan a diario de las propuestas de donación de sangre en distintos territorios de toda la Provincia. Para donar sangre hay que tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y sentirse sano. No es necesario estar en ayunas. Concurrir al centro de salud más cercano o a las colectas de sangre que se realizan en la Provincia de Buenos Aires con documento de identidad. Para contactarse, las redes sociales.