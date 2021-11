Nuestro Municipio totalizó 25 medallas: 9 de oro, 5 de plata y 11 de bronce. La delegación regresó anoche a nuestra ciudad. Este martes, los Juegos Bonaerenses 2021 llegaron a su fin en la ciudad de Mar del Plata, donde se hicieron presentes más de 10 mil participantes de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires para disputar las Finales. El medallero quedó en manos del local, General Pueyrredón, que logró 23 medallas de oro, 13 de plata y 6 de bronce. En segundo lugar se ubicó La Plata (18-10-9) y el podio lo completó Lomas de Zamora (14-6-7). Campana también tuvo una gran cosecha y culminó en el 9º puesto del medallero, después de totalizar 25 preseas: 9 de oro, 5 de plata y 11 de bronce. La última medalla dorada fue lograda ayer por Ignacio "Nacho" López en karting, una de las actividades que debutó en esta edición de los Juegos. El detalle de todos los podios campanenses es el siguiente: MEDALLAS DE ORO -Atletismo Sub 14: Angelina Muga (80 metros con vallas), David Vilela (100 metros con vallas), Julián Furchi (Lanzamiento de Bala) e Ignacio Rastelli (150 metros). -Atletismo Sub 16: Ariana Gómez (Salto en Largo) y Aylén Hernandorena (Salto Triple). -Atletismo Sub 18: Yazmin Arapey, Daiana Conti, Iara López y Malena Rodríguez (Posta 4x100). -Taekwondo WTF: Mia Campos (cadetes Danes). -Karting: Ignacio López. MEDALLAS DE PLATA -Atletismo Sub 18: Malena Rodríguez (Salto en Alto), Bianca Amante (1.500 metros) y Lucas Figueroa (Salto en alto). -Taekwondo WTF: Matías Saucedo (cadetes amarillos) y Víctor Pérez (rojos juvenil). DE BRONCE -Atletismo Sub 14: Delfina Antúnez, Angelina Muga, Sofía Peña, Lola Torres Carfagno (Posta 5x80) -Atletismo Sub 16: Simón Caffaro (110 metros con vallas) y Tamara Conti (100 metros con vallas). Sofía Carmona, Tamara Conti, Ariana Gómez y Aylen Hernandorena (posta 4x100). -Atletismo Sub 18: Julieta Rodríguez y Milton de Olivera (Lanzamiento de disco). -Ajedrez Sub 18: Lucía Rossi. -Beach Vóley Sub 16: Tiziano Louyer y Julián Gotta. -Beach Vóley Universitario: Juan Martín Corsaro e Ian Barranco. -Mural: Pedro Siri y Uriel Rotundo. -Taekwondo WTF: Thiago Berchialla (rojos cadetes).

IGNACIO LÓPEZ APORTÓ LA NOVENA DORADA PARA CAMPANA: SE IMPUSO EN KARTING, DISCIPLINA QUE DEBUTABA EN ESTA EDICIÓN.