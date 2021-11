» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 10/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Desde las 15.30 horas jugará como local frente a Central Ballester. Un punto le alcanzará para clasificarse a la próxima Copa Argentina. Además, será su último partido antes de la final por el ascenso, cuyo rival se definirá hoy. Por la 11ª y última fecha del Torneo Clausura, Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Central Ballester en un partido que se disputará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Para el Auriazul, el encuentro tendrá varias aristas. Por un lado, se despedirá de un certamen en el que debió atravesar muchas complicaciones por lesiones y suspensiones y que terminó quedando lejos de sus expectativas después del título logrado en el Apertura. De hecho, el conjunto dirigido por Gastón Dearmas acumula siete juegos sin victorias (dos empates y cinco derrotas), una racha que no le permitió todavía asegurar su clasificación a la próxima Copa Argentina. Para ello, hoy le alcanzará un empate o que Sportivo Barracas no le gane a Centro Español. Finalmente, este partido ante Central Ballester será también el último encuentro que jugará el Portuario antes de afrontar la serie final por el primer ascenso a la Primera C. Y su rival para ese duelo se conocerá hoy en el marco de un desenlace sumamente parejo: cuatro equipos llegan con chances de ser campeón y se enfrentarán entre sí. El líder Liniers (20 puntos) visitará a Yupanqui (19), mientras Juventud Unida (19) será local frente a Defensores de Cambaceres (19). En cuanto a lo futbolístico, el entrenador Dearmas tendrá hoy a disposición a todos sus jugadores por primera vez en el Torneo Clausura, dado que Javier Balbuena evolucionó favorablemente de su distensión muscular y porque Enrique Grieger cumplió su sanción por la expulsión ante Argentino de Rosario. Por su parte, Central Ballester llegará a Campana sin nada en juego: luego de perder 1-0 frente a Deportivo Paraguayo en la fecha pasada, el Canalla se quedó sin chances de poder acceder al Reducido por el segundo ascenso. Los demás encuentros de esta 11ª fecha se jugarán también todos desde las 15.30 horas de este miércoles: Yupanqui vs Liniers, Juventud Unida vs Defensores de Cambaceres, Sportivo Barracas vs Centro Español, Deportivo Paraguayo vs Muñiz y Lugano vs Argentino de Rosario.

EL PORTUARIO LLEGA A ESTE ENCUENTRO LUEGO DE HABER CONSEGUIDO UN VALIOSO PUNTO EN SU VISITA A CENTRO ESPAÑOL (FOTO: PRENSA CAPN). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 78. En 77 partidos, Puerto Nuevo ganó 26 veces y Central Ballester se impuso en 28 ocasiones. Empataron en 23 oportunidades. El Portuario convirtió 119 goles, mientras el Canalla anotó 116. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 40 partidos: el equipo de nuestra ciudad ganó 14 (70 goles) y Ballester logró 9 triunfos (51 goles). Empataron 17 veces. COMO LOCAL CENTRAL BALLESTER. En 37 partidos: el Auriazul ganó 12 veces (49 goles) y Ballester venció en 19 oportunidades (65 goles). Se registraron 6 empates. EL ÚLTIMO ENCUENTRO LOCAL. El viernes 4 de diciembre de 2020, por la primera fecha del torneo de la Zona Reválida del Torneo de Transición, Puerto Nuevo cayó 2-0 ante Central Ballester. EL RESULTADO DEL TORNEO APERTURA. El pasado domingo 1º de agosto, por la 11º fecha, Puerto Nuevo empató sin goles frente a Central Ballester. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 3 partidos sin ganar ante el Canalla, con 2 empates y una derrota. La última victoria data del lunes 11 de febrero de 2019, por la 17ª fecha del Campeonato 2018/19 de la Primera D: fue por 3-0 con conquistas de Enzo Moreno, Nazareno Gómez y Santiago Correa de penal. Como local, lleva 2 encuentros sin victorias, con un empate y una derrota.

