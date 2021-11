P U B L I C











Goleó 4-0 como local a Central Ballester y se aseguró su lugar en la próxima Copa Argentina. Así, cortó una racha de siete partidos sin ganar y dio un paso al frente de cara a la final por el ascenso que disputará frente a Liniers. Una tarde redonda tuvo Puerto Nuevo ayer en su estadio: venció 4-0 a Central Ballester, aseguró su lugar en la próxima Copa Argentina y cerró el Clausura con una sonrisa, para encarar ahora de la mejor manera la final por el ascenso a la Primera C que disputará frente a Liniers, que se coronó campeón de este segundo torneo de la temporada. En su estadio, el Portuario no sólo cumplió con su objetivo de mínima (sumar un punto para llegar a la Copa Argentina), sino que además cortó una racha de siete partidos sin victorias (acumulaba dos empates y cinco derrotas en esta seguidilla). Y lo hizo jugando en gran nivel, demostrando amplia superioridad sobre su rival a lo largo de todo el encuentro. Incluso, el marcador final se quedó corto en relación a la numerosa cantidad de situaciones de gol que generó. Es que, desde el comienzo mismo del juego, los dirigidos por Gastón Dearmas lastimaron cada vez que se le propusieron, especialmente por el sector izquierdo del ataque, donde Ramón y Moreno encontraban facilidades para desequilibrar. De hecho, Enzo fue el primero en exigir al arquero Gil con un remate al segundo palo tras enganchar hacia el medio. Pero también Samaniego ganaba seguido y no solo era parte del circuito ofensivo, sino que también quedaba de cara al gol: un cabezazo suyo dio en el poste tras un centro de Moreno. Y luego lo imitaría Godoy, con un potente testazo que devolvió el travesaño luego de un córner desde el otro sector. Iban 20 minutos y el primer tanto estaba al caer. Y cayó finalmente a los 24 minutos: Moreno y Ramón se combinaron por izquierda y por el segundo palo recibió Samaniego, quien controló y sacó un potente derechazo que venció la resistencia de Gil (la pelota dio en el arquero, pegó en el parante trasero del arco y salió, aunque después de ese rebote, Ritacco volvió a convertir como para despejar cualquier tipo de dudas). La ventaja no conformó al Auriazul, que siguió buscando y generando. Inmediatamente después, Ritacco se perdió el segundo al elevar el remate desde la puerta del área tras un gran taco de Samaniego. Y más adelante, "Toni" no pudo con Gil mano a mano, entrando al área por el sector derecho. Por ello, Puerto Nuevo se llevó una diferencia exigua al entretiempo. Sin embargo, apenas cuatro minutos del complemento le alcanzarían para sentenciar el pleito. De arranque nomás, Lojda le robó el balón a Morán y forzó el penal que "Noni" Ramón transformó el 2-0. Por protestar, Ceccardi se ganó la roja y la visita quedó con 10 hombres. Y a los 4 minutos, tras una gran combinación entre Moreno y Lojda, apareció Ritacco como 9 para definir suave contra un palo y establecer el 3-0. Después de esa ráfaga no hubo más equivalencias. Los jugadores de Central Ballester quedaron sumamente nerviosos, mientras el elenco de nuestra ciudad siguió haciendo su juego, generando más y más situaciones que no ampliaron el marcador porque tanto Ritacco como Samaniego y Moreno no estuvieron finos para definir esas chances. Así, el 4-0 se hizo esperar hasta los 40 minutos, cuando Moreno definió pinchado, con mucha clase, un rebote que dio el arquero Gil al atajarle un penal al ingresado Picca (el zurdo había filtrado un gran pase para Enzo, quien fue derribado por el guardameta visitante cuando se aprestaba a definir). De esa manera, Puerto Nuevo cerró una tarde ideal, repitiendo pasajes del fútbol que lo llevó a consagrarse campeón invicto del Apertura. Y con la felicidad de haber alcanzado el último objetivo que le quedaba antes de la final. Ahora, tras sacarse de encima la mala racha y "recuperar la memoria", buscará mantenerse por este camino ante Liniers, contra el que dirimirá el primer ascenso a la Primera C.

EL FESTEJO DE ENZO RITACCO TRAS MARCAR EL 3-0 EN EL INICIO DEL ST (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA)



SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (4): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Mario Godoy, Ezequiel Ramón; Marcos Quiroga, Kevin Redondo; Selem Lojda, Enzo Ritacco, Enzo Moreno; y Antonio Samaniego. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Luis Rodríguez, Kevin Casco, Brian Picca, Alexander Meza, Eliseo Aguirre y Jeremías Villarreal. CENTRAL BALLESTER (0): Agustín Gil; Diego Fortini, Martín Ibarra, Matías Castillo, Ulises Morán; Agustín Corbalán, Facundo Fajardo, Enzo Ventecol, Nicolás Ceccardi; Guillermo Salinas y Donato Lanzillotta. DT: Mario Tartaglia. SUPLENTES: Lucas Pereira, Gastón Echevarrieta, Franco Acosta, Lucas Nava, Juan Cruz Mercaich Diego Zahor y Gabriel Soler. GOLES: PT 24m Antonio Samaniego (PN). ST 1m Ezequiel Ramón –de penal- (PN), 4m Enzo Ritacco (PN) y 40m Enzo Moreno (PN). CAMBIOS: 6m Nava x Lanzillotta (CB) y Soler x Fortini (CB); 9m Rodríguez x Godoy (PN); 16m Acosta x Castillo (CB), Mercaich x Salinas (CB) y Echevarrieta x Morán (CB); 27m Aguirre x Ritacco (PN) y Meza x Lojda (PN); 34m Picca x Redondo (PN) y Villarreal x Samaniego (PN). AMONESTADOS: Godoy y Lojda (PN); Ibarra, Ventecol, Corbalán, Mercaich y Lanzillotta (CB). EXPULSADO: ST 2m Nicolás Ceccardi (CB). INCIDENCIA: ST 39m Gil (CB) le contuvo un penal a Picca (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Gabriel Gutiérrez.

"NONI" RAMÓN VOLVIÓ A JUGAR COMO LATERAL, PER ESTA VEZ SE DIO EL GUSTO DE CONVERTIR DESDE LOS 12 PASOS (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN). LINIERS CUMPLIÓ Y GRITÓ CAMPEÓN Después de las dudas que le generaron la derrota ante Lugano en la anteúltima fecha, Liniers aprovechó su segunda oportunidad y gritó campeón: ayer derrotó 2-0 como visitante a Yupanqui y se coronó en este Torneo Clausura. La Topadora de Villegas cerró el certamen con 23 puntos, producto de 7 victorias, 2 empates (uno ante Puerto Nuevo) y 2 derrotas en once presentaciones. Así postergó el sueño de Defensores de Cambaceres, que le ganó 3-1 a Juventud Unida y quedó segundo con 22 unidades (el Rojo solo perdió un partido en toda la temporada, en la anteúltima fecha de este Clausura: 0-2 con Yupanqui). Los demás resultados de esta 11ª jornada fueron: Deportivo Paraguayo 1-2 Muñiz, Sportivo Barracas 2-1 Centro Español y Lugano 3-2 Argentino de Rosario. De esta manera, la serie final por el primer ascenso la jugarán Puerto Nuevo y Liniers (que definirá de local por haber terminado mejor en la General), mientras los tres duelos de primera ronda del Reducido por el segundo ascenso serán: Cambaceres vs Muñiz, Sportivo Barracas vs Argentino (R) y Juventud Unida vs Centro Español. Mientras que los clasificados a la próxima Copa Argentina son los tres mejores de la General: Cambaceres (47), Liniers (43) y Puerto Nuevo (39).