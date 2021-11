"Tira piedras" asesinaron a su marido y ahora el concesionario vial deberá pagarle $14 millones

El hecho ocurrió en Zárate el 15 de febrero de 2010. Si bien por el homicidio no hay nadie detenido, la Justicia determinó que la empresa que encargada del mantenimiento de la Panamericana en ese entonces debe resarcir a la esposa de la víctima por incumplir la Ley de Defensa del Consumidor. Había decidido viajar de noche para que sus hijos pudieran dormir durante el trayecto de Córdoba a Capital Federal. Pero a la madrugada, tras reventar un neumático y tirotearse con los delincuentes, terminó recibiendo un disparo en el abdomen. Era el kilómetro 85 de la Panamericana. Ahora la Justicia determinó que su concesionaria vial de entonces debe pagarle a su viuda más de 14 millones de pesos. La resolución corresponde a la Sala D de la Cámara Nacional Civil, está fechada el 7 de abril pasado y fue dada a conocer en las últimas horas por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv). Según esta entidad, los magistrados determinaron que la Vial 3 infringió la Ley del Derecho del Consumidor a no brindar la suficiente seguridad a los usuarios de la autopista, ordenanza indemnizar a la familia de la víctima fatal. El abogado Martín Pirota, integrante del Conaduv y asesor legal, manifestó que "la sentencia constituye una decisión señera, contundente, razonable, disuasoria y comprometida con los valores supremos en juego (vida e integridad física de la persona), marcando tendencia para continuar por la buena senda de la jurisprudencia mayoritaria". El caso Federico Peraud tenía 35 años, era diseñador gráfico y se dedicaba a la publicidad. La madrugada del 15 de febrero de 2010 regresaba por Panamericana junto a su esposa y dos hijos de pasar unos días en Córdoba cuando rompió un neumático a la altura de la calle Pellegrini de Zárate. Peraud detuvo la marcha de su auto y con otro automovilista damnificado, se dieron cuenta que los bloques con que se habían encontrado en la mano rápida de la autopista eran un intento de robo en curso. Poco después, el hombre diviso linternas y encapuchados acercándose, por lo que tomó un rifle de caza del interior de su baúl y realizó disparos intimidatorios al aire. La respuesta del otro lado fue una balacera que le provocó una herida de gravedad en el abdomen. Murió dos días después. "Hace 6 años fuimos víctimas de un brutal crimen y pérdida irreparable. Federico Peraud tenía 35 años, un trabajo, su casa, dos hijos, padres, hermanos y amigos. Su muerte repercutió en la vida de todos de manera definitiva y sin siquiera saber todavía la dimensión que tomará en el futuro. Es desesperante pensar que se podría haber evitado, ya que encontrarse con un bloque de cemento o viga de hierro en medio de una autopista concesionada a la altura de Zárate, es algo que no puede suceder. Sumado a la falta de iluminación y descuidadas condiciones de las banquinas. Ahora, es tarde, ya se cobraron muchas vidas y mi intención es que esto no vuelva a suceder", fueron las palabras de su esposa, Silvina Crespo, en 2016 tras cumplirse seis años del homicidio. Horas más tarde del fatídico episodio en Panamericana, la Policía Bonaerense realizó allanamientos y llegó a secuestrar un arma presuntamente utilizada por los delincuentes. Sin embargo, después de 11 años no hay condenados.





La víctima, Federico Peraud.