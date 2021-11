El canciller Santiago Cafiero visitó Campana

Fue para participar en un acto de apoyo a la lista local del Frente de Todos que competirá en las elecciones de este domingo. "Pasamos de la supuesta lluvia de inversiones, a la tormenta de endeudamiento", señaló en relación a la presidencia de Macri. Luego de visitar la sede local del Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Gas de la calle Moreno donde se reunió con el Secretario General Pedro Milla, ayer cerca del mediodía el Canciller Santiago Cafiero bajó la avenida Rocca a pie hasta la plazoleta Belgrano, donde fue el principal orador luego de Rubén Romano y Alejo Sarna, ambos candidatos locales del Frente de Todos para las elecciones del domingo. El Dr. Romano abrió el fuego señalando que su límite fue "cuando ganó Macri la presidencia" y a partir de entonces decidió involucrarse en la política local, y dejar "de hablar de política sólo en el café y no hacer nada"; mientras que a su turno, Alejo Sarna señaló: "Campana va a seguir siendo un polo industrial a pesar de lo que quiera o no Abella" y ambos pusieron el acento en la "recuperación de la producción y el trabajo". A su turno, el Canciller Cafiero revisó la gestión del gobierno nacional durante la pandemia, y señaló: "Hicimos no lo que decían los encuestadores, sino lo que teníamos que hacer… hacerle caso a los hombres y las mujeres de la Salud, a los que peleaban cara a cara contra el corona virus" y agregó: "Fue el Estado el que te cuidó, y no el mercado (…) el Intendente de Campana mentía cuando les decía a sus vecinos que se podía salir y relajaba los protocolos pensando más en las encuestas que en la salud de su gente". Más adelante, y en relación a la presidencia del Macri dijo: "Pasamos de la supuesta lluvia de inversiones, a la tormenta de endeudamiento", y aseguró que la Argentina fue el país que más se desindustrializó en todo el planeta durante el período 2015 - 2019. Ya sobre las elecciones del próximo domingo, invitó a los presentes a trabajar para "dar vuelta la elección" de las primarias abiertas de septiembre último, para "abandonar el modelo de la especulación financiera y abrazar definitivamente el modelo de la producción y el trabajo".

Queremos unir a la Argentina en un abrazo definitivo entre la producción y el trabajo. En el @FrenteDeTodos tenemos la convicción y la fortaleza para hacerlo. pic.twitter.com/45seko3ir9 — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) November 10, 2021