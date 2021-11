Fuerte colisión en Ruta 6 y Balbín

Fue ayer, antes del amanecer. El pavimento estaba mojado. Un Volkswagen Gol finalizó sobre el cantero de la Ruta 6 tras ser impactado por una Toyota Hilux, mano a Zárate. El accidente tuvo lugar ayer alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando todavía no había amanecido, y el pavimento se presentaba mojado. Si bien no se establecieron las circunstancias del hecho, se especulaba con la posibilidad de que el Gol haya experimentado un semi trompo al querer esquivar un obstáculo. Sus ocupantes fueron trasladados por el SAME hasta la Guardia del hospital municipal.

