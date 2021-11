Le roban el auto a plena luz del día

Ocurrió en Jacob y Santa María de Oro. Mientras intentaba abrir el portón de su garaje, el sábado pasadas las 10, dos hombres a pie le robaron su auto a una vecina de Jean Jaures, a metros de Santa María de Oro. Según explicó, estacionó sobre la entrada su Citroën C3 patente JVT049 color negro, mientras una vecina de enfrente estaba lavando su vehículo, y dos hombres de entre 25 y 30 años pasaron caminando en dirección a Jacob. "Estaban bien vestidos, sin barbijo. Cuando puse la llave sobre la cerradura del garaje, siento la corrida y se subieron al auto. Yo me puse adelante para que no se lo llevaran, pero mi vecina me gritaba que me corra que me iban a matar y le hice caso", comentó la damnificada. Según explicó, se fugaron en dirección al viaducto de Ruta 6 que conecta con la zona industrial y el cementerio. "Hay una cámara a pocos metros, en Jacob y Caruhé, pero todavía no sabemos si pudieron registrar algo", concluyó.

Los malvivientes de llevaron el vehículo al cara descubierta. En frente, otra vecina estaba lavando el suyo.