La empresaria y segunda candidata a diputada nacional de Vamos con Vos visitó nuestra ciudad para reunirse con los referentes locales, Octavio ´Chiche´ Lagar y Noemí ´Katty´ Altimari, para expresar su apoyo y ofrecer en conjunto una conferencia de prensa sobre el cierre de campaña de cara a las Elecciones Legislativas. Reunidos en el bar La Catedral, los candidatos que suscriben a la lista que lidera Florencio Randazzo, expusieron sus propuestas con miras a las próximas Elecciones a realizarse este domingo. Encargado de dar comienzo al evento, el primer candidato a concejal y conocido comerciante vecino de nuestra ciudad, Octavio ´Chiche´ Lagar sostuvo: "Somos la única lista realmente peronista en nuestra ciudad. Estamos convencidos de que representamos los valores y principios del peronismo, porque apostamos al trabajo, la justicia social, y la educación por sobre todas las cosas. Hemos estado hablando con los vecinos de todas las problemáticas y llamándolos a que voten, que cumplan con su derecho ciudadano porque es el arma más fuerte para cambiar nuestra realidad, y esa es la oportunidad que les pedimos para este domingo, que vayan a votar convencidos y no vencidos", enfatizó. A su turno, la segunda candidata, Noemí ´Katty´ Altimari, declaró: "Esperamos que nos acompañen, que el Concejo Deliberante tenga otras voces y no sólo de nuestro espacio. Ojalá que entren más, y ese salón deje de ser el ring de los grandes [partidos] y las luchas por el poder, y que entremos quienes realmente queremos llevar la voz de la gente y plantear una agenda política diferente. Estamos comprometidos a eso, y sabemos que es el mismo compromiso que tiene Florencio, así como Carolina. En mi caso, lo he dicho muchas veces: Si he vuelto a participar de la vida política partidaria, es porque creo en este proyecto y lo acompaño con total compromiso. Si nos dan una oportunidad, vamos a poder sacar a este país y la ciudad adelante", afirmó. En esta línea, la empresaria industrial y candidata a diputada, Carolina Castro, argumentó: "Al vecino y la vecina de Campana que se acercará a votar este 14 de noviembre, yo le digo que el voto castigo es engañoso, porque aparenta ser útil, pero termina siendo lo contrario. Cuando uno vota una fuerza política para castigar a otra, no está eligiendo con convicción a un candidato que lo represente o tenga buenas propuestas. Por el contrario, lo que está haciendo es intentar castigar a otros. Este domingo, yo les pido que no voten con bronca. Les pido que piensen realmente en cada uno de los candidatos y busque sus propuestas, y que elija, como dijo Octavio, estando convencido". Finalmente, el principal referente del espacio Vamos con Vos a nivel local, Octavio Lagar, ratificó: "Hay muchos vecinos que están desilusionados con los políticos en general. Yo creo que con Katty y el equipo que hemos conformado, lo que presentamos es un camino nuevo, de esperanza, donde lo que tratamos de transmitir es la confianza y la tranquilidad de saber que vamos a gestionar. Yo mismo he dicho, desde que he comenzado este camino dentro de la política, que nosotros estamos comprometidos con los vecinos, y en el caso mío puntual, hace 36 años transito cada rincón de la ciudad por mi actividad comercial. He escuchado a lo largo de todo este tiempo las diferentes quejas de los vecinos, sus alegrías y sus tristezas. Y en esta última etapa, hemos notado que están desencantados por no haber recibido respuestas a todos los reclamos que tenían. Nosotros, de alguna manera, se la hemos dado, porque hemos presentado escritos en la municipalidad con todas y cada una de las quejas que hemos recibido, para tratar de resolver los problemas. Y eso es lo que seguiremos haciendo si nos eligen para representarlos en el Concejo Deliberante".