Demoras en los trámites de entrega de Licencias de Conducir

Según informó el Municipio, se deben a problemas en el sistema online provincial. Desde la Dirección General de Tránsito y Transporte del Municipio se informó que desde el martes se están produciendo problemas en el sistema on line de trámites de licencias de conducir que tiene la Provincia de Buenos Aires. Durante gran parte del martes y miércoles estuvo cortado el sistema y presentó fallas constantes, que demoraron la entrega de la licencia en minutos como habitualmente se realiza. Ante estas constantes fallas en el sistema provincial, que ya fueron reportadas por las distintas ciudades, se espera que haya demoras en la entrega de licencias en los próximos días. No se suspenderán los turnos ya otorgados, pero en algunos casos se reprogramará parte del trámite. "No sabemos cuándo la Provincia solucionará estos problemas, por eso le pedimos a los vecinos que ya tienen turno que tengan paciencia, que no es un problema nuestro sino del sistema central", explicaron desde el Municipio. Actualmente, se entregan unas 90 licencias por día en un trámite express que solo demanda unos minutos.

