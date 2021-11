El Frente Grande instó a los vecinos a votar y recordó "el único camino para la reconstrucción es el Frente de Todos"

Este domingo serán las elecciones generales legislativas y tras una derrota en las PASO, el Frente de Todos busca revertir el resultado para incrementar el número de bancas de cara a los próximos dos años de gobierno. En las últimas semanas vienen realizando una fuerte campaña electoral en toda la Provincia, el "voto a voto" e incentivando a acercarse a hacer uso de su derecho a quienes no participaron el 12 de septiembre. Desde el Frente Grande de Campana se sumaron al pedido e instaron a todos los y las campanenses a participar de los comicios "Ir a votar es cuidar y valorar nuestra democracia, todos y todas debemos expresarnos". Además brindaron todo su respaldo a la lista del Frente de Todos y pidieron "no caigamos en las operaciones de los medios de comunicación, ni en las mentiras de Juntos que ignoran sus cuatro años de destrucción al país y a la clase trabajadora". "Luego de dos años de pandemia, y con la crisis económica arrastrada durante el macrismo, podemos empezar a vislumbrar el camino de la reconstrucción y eso es posible porque todos los días trabajamos para que la recuperación sea palpable en la vida cotidiana de la gente", expresaron.

Desde el espacio pidieron a quienes no concurrieron a votar que lo hagan este domingo y respaldaron la fórmula que encabeza Victoria Tolosa Paz.