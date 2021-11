» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 11/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Diciembre 2001: la serie que relata los días más convulsionados de la historia argentina









Cada uno de los argentinos tiene guardado en su memoria aquel diciembre de 2001. El anuncio de un corralito que implicaba la imposibilidad de acceder a los ahorros bancarios provocó una indignación en un pueblo que ya estaba ahorcado con sus finanzas. Una nueva crisis se avecinaba, y de nuevo llegaban las restricciones y la imposibilidad de poder levantar la cabeza y avizorar un futuro mejor. La salida del entonces presidente Fernando de la Rúa era inminente. La renuncia ocurrida apenas unos meses antes del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez había provocado una crisis política que no podría resolverse fácilmente. El recuerdo de ese mes trágico trae angustia y desazón a todos los argentinos, quienes observaron, incrédulos, lo que sucedía en la Plaza de Mayo: el presidente abandonaba la Casa Rosada en un helicóptero. El arrebato de los ahorros familiares de toda la vida hizo que cada uno de los argentinos explotara: así regresaron los saqueos y, más tarde, el trueque como forma de supervivencia. Cinco presidentes en una semana en una Argentina que volvía a enfrentar una crisis social y económica, que lamentablemente no sería la única. Es por eso que un momento tan crucial de la historia del país no podría dejar de ser reflejado a manera de ficción. Diciembre 2001 es justamente un thriller político, que además de elementos de suspenso tiene tintes profundamente dramáticos, y está inspirado en los hechos reales que sacudieron a la Argentina a fines de aquel año. La serie contará con seis episodios de una hora y está producida por Kapow. Se podrá ver a través de la plataforma Star+, aún sin fecha de estreno confirmada, aunque se estima que estará disponible en 2022. Diciembre 2001 utilizó como escenario distintas locaciones como la Casa Rosada y el Congreso de la Nación. El foco de esta miniserie sigue de cerca a Javier Cach (Diego Cremonesi), un militante político que se desempeña como asesor de la Jefatura de Gabinete. Este thriller político está dirigido por Benjamín Ávila (creador de Infancia clandestina y Gilda, no me arrepiento de este amor) y cuenta con un elenco de lujo. Desde Infobae pudimos realizar un set visit donde se estaba grabando la escena en que De la Rúa se dirige a la sede de Cáritas para hablar con los líderes políticos del momento sobre su inminente renuncia. En el rol del ex presidente de la Alianza veremos a Jean Pierre Noher, que se calza el traje de este hombre acorralado por una crisis. Cristian Colombo será interpretado por Luis Luque, mientras que el entonces superministro de Economía Domingo Cavallo estará a cargo de Luis Machín. Fernán Mirás será Chacho Álvarez y César Troncoso, Eduardo Duhalde, el presidente que sucedió a De la Rúa, mientras que interpretando a su esposa, Hilda Chiche Duhalde, veremos a Alejandra Fletchner. Adolfo Rodriguez Saá y Ramón Puerta son interpretados por Jorge Suarez y Manuel Vicente, respectivamente. Manuel Callau se pone en la piel del expresidente Raúl Alfonsín, y Vando Villamil, por su parte, le dará vida a Carlos Ruckauf. Ludovico Di Santo es en esta serie Antonito de la Rúa, y luego se suman algunas figuras más que asumen roles que son ficticios, como son los casos de Nicolás Furtado (Franco Musciari), Sergio Prina (Héctor El Toba García), Cecilia Rosetto (Inés Bruno) y Malena Solda (Silvana).



