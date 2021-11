» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 11/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

11 de Noviembre de 2021









ACUERDO PRESENTADO El Gobierno nacional presentó el acuerdo de precios que "alcanza todos los medicamentos" que se comercializan en la Argentina, el cual regirá hasta el próximo 7 de enero con valores que se retrotraen al pasado 1 de noviembre. "Luego de un trabajo consensuado hemos llegado a un acuerdo entre el Gobierno argentino y la industria farmacéutica para poder estabilizar los precios desde el 1 de noviembre y sostenerlos hasta el 7 de enero", detalló la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, la ministra y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, junto con representantes de las cámaras que engloban a laboratorios, informaron los detalles del acuerdo alcanzado. En ese marco, el presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), Eduardo Macchiavelo, indicó que el acuerdo "alcanza a todos los medicamentos, no es sólo una canasta".



PAGO CONCRETADO La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abonaba en la jornada de ayer el Complemento Mensual para el Salario Familiar, que es de carácter permanente y duplica el monto del Salario Familiar, a más de 2 millones de trabajadores, a partir del aumento del 100% de las Asignaciones Familiares de más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes. "El Complemento para el Salario Familiar tiene que ver con poner en valor el esfuerzo que hacen todos los días más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país", indicó en declaraciones radiales la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta. Además indicó que se trata de "un incremento de ingresos muy importante para las familias argentinas, que implementamos a partir de duplicar las asignaciones familiares que perciben por sus hijas y sus hijos. Esas mismas asignaciones que durante el gobierno de Mauricio Macri perdieron 20 por ciento de su poder adquisitivo". El pago del Complemento para el Salario Familiar alcanza a todos los trabajadores registrados con hijas e hijos a cargo que cuentan con ingresos familiares de hasta 115.062 pesos, monotributistas A, B, C o D y titulares de la Prestación por Desempleo. LA MITAD El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el 48% del total de las exportaciones de la Argentina en el último año, según datos del INDEC. El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2% del total), un subproducto industrializado generado por este complejo, que tiene actualmente una "elevada capacidad ociosa cercana al 50%", según el Monitor divulgado por las cámaras CIARA (aceiteros) y CEC (cerealeros). El segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con el INDEC, fue el maíz (11%), y el tercero el aceite de soja (6,9%). Según datos publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se prevé que la Argentina mantenga el primer puesto en exportaciones 2020/21 de aceite y harina de soja. Sólo el complejo soja, que representó el 27% de las exportaciones totales de la Argentina del año pasado, constituye el 16% (344.865 puestos) del empleo generado en 2017 por todas las cadenas agroindustriales. ALLÁ TAMBIÉN Estados Unidos registró en octubre la inflación más elevada en los últimos 31 años, al llegar a un 6,2% interanual. Se trata del avance más marcado desde 1990 y afectó a todo tipo de bienes, desde combustible, alquileres y alimentos. "El informe muestra un aumento en la inflación con respecto al mes pasado. Revertir esta tendencia es una prioridad absoluta", sostuvo el presidente norteamericano Joe Biden. Los trabajos crecieron, los salarios subieron, el valor de las viviendas subió, la deuda personal y el desempleo bajaron", señaló.

#Adelanto 12/11/2021 · 07:51 Hs.

Viernes 12 de Noviembre de 2021:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13235 - Edición 28 Páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D