La plaza 1º de Mayo vivió la gran Fiesta de La Tradición

Fue organizada por el Ballet Eluney, con el auspicio de la Municipalidad de Campana. La última gran Fiesta de la Tradición se vivió en el año 2019, ya que por la pandemia el año pasado no se realizó, por lo cual en este 2021 la gente dijo nuevamente presente para este gran evento que se realiza desde hace tantos años, con la organización del Ballet de Folklore y Tango Eluney y el auspicio de la Municipalidad de Campana, secretaria de Desarrollo Humano Cultura y Educación. Cientos de personas se acercaron desde muy temprano para acompañar este gran encuentro de música y danzas donde se contó con una cantidad importantes de músicos de primer nivel quienes hicieron vibrar y bailar a la concurrencia desde muy temprano, siendo este un año muy particular. Se pudo observar la gran cantidad de vecinos que dijeron presente a esta convocatoria que sin el acompañamiento del municipio es imposible llevar adelante. El director y profesor del Ballet Eluney, José Basconsello manifestó "pocas veces se da que un evento de estas características tenga la calidad artística que se vivió el domingo, ya que la gente sabe que esto es posible gracias a la articulación de lo privado y el Estado". "Este lugar es un espacio muy tradicionalista ya que desde que yo era muy chico aquí se realizaban desfiles y luego había corrida de sortijas a pocos metros sobre la calle Perón (ex Ugarte)" recuerda Basconsello y agregó: "La ex concejal Marina Casareto, allá por el 2016, a través de un proyecto que se le presentó, lo plasmó en el HCD y se pudo colocar en esta plaza una imagen de una pareja de danzas, realizada por el artista de nuestra ciudad de apellido Melo, todo tiene que ver y todo tiene un por qué en la historia de una ciudad, por lo cual es una de las plazas más importantes para todos aquellos que difundimos la música y las danzas folclóricas Argentinas". Sobre lo artístico ha sido brillante la actuación de los artistas que acompañaron, entre ellos: "Los guapos del Chámame", "Grupo Takiri", José González, Mauricio Retamozo, "La Yuntada", "Ditirambo Folk", "La Mezclura", Grupo Genes, El Chamarritero Entrerriano, Grito Milenario, los Hnos García y el Guyra cantor, de Raíz, y por supuesto a los bailarines quienes realizaron dos cuadros coreográficos, uno en homenaje a Horacio Guaraní y el otro es la historia de los inmigrantes. También se reconoce el trabajo de Ariel Villalva, quien es el jefe de sonido de la empresa JAB y sus colaboradores de escenario. La conducción del evento estuvo a cargo de Rubén Dusac. Basconsello agradece a su compañera Jacqueline Dusac y a cada uno de sus bailarines, al secretario Fabio Hernández, a los chicos de electromecánica Hugo y Horacio, a los agentes de tránsito que "desde temprano estuvieron cuidándonos", a los responsables del armado y desarme del escenario: Ramón Pultrone, Hugo Britos, Hernán Sinigaglia, Ezequiel García, Sergio Barragan, al maravilloso Pedro Villalba que controló cada bajada de energía a los equipos. También destacar la ayuda del centro Criollo La Carreta que desde hace algunos años comparten esta fiesta, a la agrupación de formación folklórica G. Rearte, a Patricia Girabolo y a todos los artesanos, a Gonzalo Brutti y Octavio Lagar, a Marta y cada uno de los trabajadores manteros, y "como decimos siempre al supremo, que es el público que sin ellos no hay éxito asegurado". Luego agradecen a la Municipalidad de Campana. A Mabel Blanco de Pedraza Viajes y Turismo y F M Swing 107.3 fueron los que hicieron la donación de los viajes sorteados. Gracias a todos y gracias a los que siguen confiando en el Ballet Eluney que con sus 28 años ininterrumpidos sigue apostando a nuestra música popular.











