Dra. Natacha De Grazia

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una patología pulmonar inflamatoria que causa la obstrucción persistente del flujo de aire de los pulmones. Los dos tipos principales de EPOC son la bronquitis crónica y el enfisema. La bronquitis crónica ocurre cuando hay un aumento de la inflamación y el moco en los bronquios (los bronquios son los tubos que transportan el aire desde y hacia los sacos de aire llamados alvéolos donde se realiza el ingreso de oxígeno al organismo). El enfisema ocurre cuando las paredes de los alvéolos se destruyen y provocan que parte del aire quede atrapado. Aunque la EPOC es progresiva y empeora con el tiempo, es tratable. Con un manejo adecuado la mayoría de los pacientes pueden lograr un buen control de los síntomas y una buena calidad de vida. ¿QUÉ LA PROVOCA? La principal causa de la EPOC en los países desarrollados es el tabaquismo. En el mundo en desarrollo se produce en personas expuestas a los gases de la quema de combustibles para cocinar y calefaccionar. Otras sustancias irritantes pueden causar la enfermedad incluidos la contaminación ambiental y la exposición en el lugar de trabajo a polvo, humo o gases tóxicos. ¿DA SÍNTOMAS? Es posible que en el comienzo no presente síntomas o sean solo leves. A medida que la enfermedad empeora, los síntomas se vuelven más severos. Pueden incluir: tos frecuente o tos con mucosidad, silbidos cuando respira, falta de aire si hace esfuerzos físicos, sensación de opresión en el pecho, infecciones respiratorias y en casos avanzados pérdida de peso, debilidad muscular e hinchazón en los tobillos. ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? Su neumonólogo cuenta con varias herramientas incluyendo su historia clínica, antecedentes familiares, pruebas de laboratorio pulmonar como la espirometría, una radiografía de tórax o una tomografía computarizada y análisis de sangre. ¿HAY CURA? No. Pero el tratamiento puede ayudar con los síntomas, retrasar el progreso de la enfermedad y mejorar su capacidad de mantenerse activo. Estos incluyen cambios en el estilo de vida como dejar de fumar, evitar los lugares donde podría respirar otros irritantes pulmonares, medicamentos (broncodilatadores, antibióticos y vacunas), plan de alimentación adecuado, terapia con oxígeno y participar de un programa de rehabilitación pulmonar para desarrollar actividad física y mejorar su bienestar general. Si fuma y tiene más de 40 años o tiene síntomas respiratorios no dude en consultar a un especialista.



Dra. Natacha De Grazia, Neumonóloga - (M.N.: 96787 / M.P.: 227536)