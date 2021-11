Después de 9 años, Twitter recupera la vista previa de las publicaciones de Instagram

Después de 9 años de ausencia, Twitter recupera una de las características que más reclamaban los usuarios: la previsualización del contenido que se comparte desde Instagram. Ambas redes sociales oficializaron el retorno de esta función a través de sus respectivos perfiles. Sin dudas se trata de una gran novedad, tomando en cuenta que el soporte de Instagram para las Twitter Cards no estaba disponible desde septiembre de 2012. Vale recordar que, por entonces, fue la propia plataforma perteneciente a Facebook la que optó por impedir la vista previa del contenido que se compartía a través de un tuit. Desde entonces, todo el contenido de Instagram que aparecía en Twitter no mostraba otra cosa más que un link hacia la publicación, acompañado por la descripción de la misma (si el usuario la incluía). De esta forma se recupera una característica sencilla, pero con potencial para provocar un gran impacto. No será extraño, entonces, ver próximamente un aluvión de tuits incluyendo contenido de Instagram. La vuelta de la vista previa permitirá que los usuarios vean un adelanto sobre el post en sí y elijan si quieren acceder al mismo o ignorarlo. Instagram y Twitter firman la paz después de casi una década Cuando Instagram eliminó la previsualización de su contenido en Twitter, las plataformas vivían un enfrentamiento público que se evidenciaba en cada decisión que tomaban. Una rivalidad que claramente se potenció cuando Facebook compró Instagram. En ese entonces era bastante común que entre las redes sociales se bloquearan características de integración. Twitter, por ejemplo, ya había quitado la opción de encontrar en su red social a las personas que seguías en Instagram. Mientras que Facebook también hizo algo parecido con la red del pajarito. Y En el medio de esta historia, los usuarios quedaron como rehenes de una disputa intrascendente. Casi una década después el público continúa repartiendo sus interacciones sociales a través de las mismas compañías, a pesar de los cambios sufridos durante sus respectivas evoluciones. Esto significa que lo hecho por Twitter e Instagram para "destruirse" mutuamente no ha funcionado. La integración de Instagram con las Twitter Cards ya se encuentra disponible para todos los usuarios de Android, iOS y la web. De todos modos, es probable que el cambio demore algunas horas antes de hacerse efectivo en la totalidad de las cuentas.



Fuente: https://hipertextual.com/