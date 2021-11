La nadadora campanense se impuso en los 400 metros libres, prueba en la que mejoró su récord argentino de la categoría Menor. Así, ya cosecha tres oros en Perú. Además, ganó una segunda plateada en la posta mixta 4x100 combinados. Tres pruebas individuales, tres medallas doradas. Dos pruebas de relevos, dos medallas de plata. La cosecha de Agostina Hein en las primeras dos jornadas del Sudamericano Juvenil que se está desarrollando en Lima, Perú, roza la perfección. Y no deja de asombrar, dado que la campanense (de 13 años) está compitiendo con chicas de hasta 15 años. El martes, Hein se había coronado en los 200 metros libres y en los 200 metros combinados, pruebas en las que estableció nuevos récords argentinos para la categoría Menor. Y ayer miércoles, siempre en el complejo acuático de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) repitió: se impuso en los 400 metros libres y mejoró su récord nacional de la especialidad. O sea: no solo le está ganando a sus rivales, sino que sigue superándose a sí misma. En la final de los 400 metros libres, después de superar sin inconvenientes la serie preliminar, Agostina registró un tiempo de 4m23s69 y dejó atrás a la ecuatoriana Dana Martínez Moreno (15 años; 4m25s19) y a la cordobesa Malena Santillán (13 años; 4m25s88). Poco después de esta prueba, la nadadora de nuestra ciudad fue convocada para la posta mixta 4x100 combinados, en la que compitió junto a Candela Raviola, Lautaro Di Scipio y Fernando Arce. A Hein le tocó el desafío mayor: cerrar la prueba en estilo libre ante mayorías de velocistas varones. Y aunque no pudo defender el liderazgo argentino ante la salida del brasileño Pedro Sansone Andrade (15 años), hizo otro gran trabajo y aseguró el segundo puesto con mucha comodidad, mientras el cuarteto de Brasil terminó estableciendo un nuevo récord sudamericano juvenil para la especialidad. De esta manera, Agostina sumó su segunda medalla plateada en este Sudamericano Juvenil, dado que el martes también había integrado la posta femenina 4x100 libres que tampoco pudo con Brasil. Este jueves, la campanense tendrá un nuevo desafío individual: los 50 metros libres. Y probablemente, también sea de la partida en la final de la posta mixta 4x100 libres. Mientras el viernes tendrá una jornada sumamente exigente: debería competir en los 100 metros libres, los 400 metros combinados y en la posta femenina 4x200.

DESPUÉS DE GANAR EN 200 METROS LIBRES Y 200 COMBINADOS, AGOSTINA TAMBIÉN SE IMPUSO EN LOS 400 LIBRES. Y EN LAS TRES PRUEBAS ESTABLECIÓ NUEVOS RÉCORDS NACIONALES.

