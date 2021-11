El remero del CBC competirá este jueves en Doble par Master C Masculino, acompañado por Lucas Rojas. Este jueves y viernes se desarrollará el Campeonato Argentino de Remo Master (CARM) en el Club Náutico Villa Constitución y allí dirá presente Gustavo "Pela" Bragán, remero del Campana Boat Club, quien correrá en Doble par Master C Masculino acompañado por Lucas Rojas. El bote del Club Náutico El Timón competirá, en las eliminatorias, contra el Club Remeros Escandinavos (Javier Cummins y Luis Heredia), el Club de Remo Teutonia (Hernán Montero y Carlos Adrián Risso) y la Asociación Cordobesa de Remo (Germán Signorini y Bruno Balsamo). Bragán y Rojas se conocieron durante la regata de travesía Zárate-Tigre (10 de octubre) y ahora, un mes después, compartirán bote: "Salimos cinco veces al agua en el Shell. O sea, muy sobre el Campeonato Argentino de Remo Master decidimos correr", explicó. Igualmente, "el Pela" cuenta con el entrenamiento propio de un remero que es parte del calendario de regatas de travesía. Aunque ahora estará ante un desafío diferente: "Lo espero muy contento, estoy muy ansioso por saber cómo vamos a andar", señaló Bragán, quien agradeció al Club Náutico El Timón por facilitar la lancha y el bote, y especialmente a la Presidenta Paola López, al Capitán Ezequiel Segura y al ex remero y entrenador Jorge "Vechi" Torelli, que los ayudó a preparar esta presentación en el CARM.

BRAGAN Y RÍOS SE CONOCIERON DURANTE LA REGATA ZÁRATE-TIGRE Y AHORA COMPARTIRÁN BOTE EN EL CARM.