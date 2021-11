Paraná Guazú embarcado: Si bien el agua está en buena altura y limpia, el Guazú continúa sin demasiadas modificaciones, flojo con respecto al pique. Con gran cantidad de respuestas de descarnadores del tipo marietas y muy esporádicas respuestas de algún bagre amarillo, algún pati y porteñito. Esta semana, las bogas brillaron por su ausencia, se logró algún doradillo en las correderas y el bagre de mar se lo encuentra casi exclusivamente de noche. Muelles y costas: Semana que vino muy floja con respecto al pique por los muelles también, con ocasionales capturas de algunos bagres amarillos, paties y porteñito. En algunos muelles, que se mantienen cebados durante todo el año, se dio la captura de alguna boguita mediana. Se logró alguna captura de dorado y tararira, pero en líneas generales esta fue otra semana muy floja. Isla del Doradito: En nuestro relevamiento de esta semana solo nos dio la respuesta de cantidad de descarnadores y algún bagre y pati de los chicos. Isla Botija / puerto Constanza: Sumamente floja la pesca por esta zona, también con esporádicas respuestas de algún bagre amarillo y pati. Se lograron muy pocas capturas de dorados y tarariras, buscándolos mucho y dedicándoles muchas horas. Esto en horarios diurnos puede ser que lo mejor del pique pase por los horarios nocturnos. Pasaje Talavera: Semana con alguna respuesta y captura de alguna boguita medianita y alguna que califica para la parrilla. En profundidades de 25 a 30 metros algún bagre de mar se dio pero más que nada de noche. La variada respondió solo a algunos bagres amarillos y paties medianitos a chicos. Cinco bocas: Lo más relevante de la zona continúa siendo el pique y captura de paties, con rodajas de anguilas o anguilas vivas, soquetes de sábalo, tripero de bogas o sábalos y rodajas de porteñitos. Isla La Paloma: Semana donde el pique se vio muy complicado en horarios diurnos, dándose algo mejor en horarios nocturnos, con respuesta de alguna boga, algunos bagres y patíes y captura de alguna tararira y dorado de buen porte, pero en líneas generales otra semana floja. Río Gutiérrez: Continúa siendo lo más relevante del Gutiérrez las capturas de bagres amarillos y porteñitos, sumándosele algún dorado y tararira de lindo porte. Paraná Bravo: En nuestra visita de esta semana por el Bravo realizamos intentos en distintas profundidades y con distintas modalidades de pesca, con una variedad más que importante de carnadas, pero el pique se presentó de remiso a nulo, el que dio para alguna respuesta y captura de bagre amarillo y porteñito. Si bien no intentamos la pesca de bagres de mar nos comentaron que de noche en los pozones se dan lindas capturas. Río Alférez Nelson Page: También visitamos la zona esta semana encontrándonos con un pique nulo completamente, ni siquiera se presentaron las molestas palometas. Arroyo Brazo largo: Se están dando algunas lindas respuestas de tarariras, las que están tomando anguilas y filet de bagres amarillos los que se los puede pescar en el momento. Carmelo - República Oriental del Uruguay: En la zona continúa siendo lo más relevante el bagre de mar pero no está en cardúmenes, se dan fácil por jornadas de siete a diez bagres de mar, el que está tanto en los pozos hondos como en los veriles de siete metros. Los portes son preferentemente de mediano a grandes, chicos hay muy pocos. Esta semana también se dio algo de dorados, estas son las dos especies más relevantes que hay por la zona, la boga se sigue haciendo desear no hay mucha todavía. En nuestro programa televisivo Nº 905 de esta semana, les mostramos el armado de tres diferentes tipos de líderes de acero, para utilizar con señuelos o con carnada en busca de dorados y tarariras, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador. com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador. com.ar las 24 horas.

