Los arrollan en la Ruta Panamericana mientras esperaban la grúa

Eran tres hombres que volvían de pescar y se les desenganchó la lancha a la altura del barrio Las Campanas. Uno de ellos terminó con una pierna fracturada. Ayer cerca de las 16, una camioneta que tiraba un tráiler con una lancha se orilló a la banquina de la Ruta Panamericana, mano a Capital Federal, porque se les había roto la cabeza de la lanza y no podían continuar viaje. Desde entonces, quedaron a la espera de la grúa del concesionario vial que nunca llegó. Pasadas de las 22:30, uno de los tres hombres se bajó de la camioneta para verificar el estado de la lancha, y fue impactado por un vehículo (algunas versiones señalan un camión) que se dio a la fuga. Un bombero voluntario de Escobar que pasaba por el lugar, vio el cuerpo tirado y dio aviso al cuartel de Campana, desde donde se convocó al SAME. Eran cerca de las 23 cuando la ambulancia trasladó al accidentado hasta el hospital municipal en estado delicado.





El accidente tuvo lugar en el kilómetro 71, frente al ingreso al barrio Las Campanas.

