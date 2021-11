El Portuario, que hoy vuelve a los entrenamientos tras vencer a Central Ballester, será local en el primer partido. Luego, la revancha se jugaría el domingo 21. El miércoles, Puerto Nuevo cerró el Torneo Clausura de la Primera D con una ansiada victoria: goleó 4-0 a Central Ballester y, de esa manera, no solo clasificó a la próxima edición de la Copa Argentina, sino que además cortó una racha de siete juegos sin ganar justo antes de la final por el primer ascenso a la Primera C en la que ya tenía su lugar asegurado por haberse coronador en el Apertura. "Fue un partido muy positivo, porque estábamos buscando clasificar a la Copa Argentina, un objetivo importante tanto para los jugadores como para el club", señaló el entrenador Gastón Dearmas en diálogo con LAD sobre el triunfo ante Central Ballester. "Y por cómo se dio el triunfo también fue importante. Nos estaba costando convertir y cada error que teníamos lo pagábamos muy caro, así que ganar con cuatro goles, creando muchas situaciones de gol y sin que nos lastimen, fue un punto positivo para preparar la final con Liniers", agregó el DT Portuario en relación a la racha de siete encuentros sin victorias (fueron dos empates y cinco derrotas). Luego de la inyección de confianza que significó la goleada ante Central Ballester, el plantel de Puerto Nuevo volverá hoy a los entrenamientos con vistas al próximo miércoles 17, cuando recibirá a Liniers, campeón del Clausura, en el primer partido de la serie final por el primer ascenso. "Se nos viene una semana muy linda, porque es muy difícil llegar a una final. Por eso digo que a cualquier jugador o cuerpo técnico le gustaría estar ahora en nuestro lugar. Así que la afrontaremos con mucha responsabilidad, con mucho trabajo, apuntando siempre a ver fortalezas y debilidades del rival, pero sin traicionar nuestra idea de trabajo y sin perder nuestra esencia de juego", explicó Dearmas respecto a la preparación de este primer encuentro. Luego, presumiblemente el domingo 21, se disputará la revancha en General Villegas, donde Liniers será local y donde se terminará definiendo qué equipo pega el soñado salto a la Primera C.

EL PLANTEL VOLVERÁ HOY A LOS ENTRENAMIENTOS Y COMENZARÁ A PREPARAR LA FINAL (FOTO: PRENSA CAPN). REDONDO YA ES CENTENARIO Antes del inicio del partido frente a Central Ballester, el mediocampista Kevin Redondo fue reconocido por la Comisión Directiva de Puerto Nuevo por haber cumplido 100 partidos en la institución. Así, el capitán del plantel, que llegó en 2017 al club, recibió una camiseta conmemorativa con el número correspondiente en su espalda y, como siempre, el reconocimiento de los simpatizantes.

EL CAPITÁN RECIBIÓ UNA CAMISETA CONMEMORATIVA (FOTO: MARCELA LUNA).