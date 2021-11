Fue parte de la posta mixta 4x100 libres de Argentina que se quedó con el tercer puesto. En cambio, en 50 metros libres, la campanense no pudo clasificar a la final. Hoy correrá en 400 combinados y 100 libres. La campanense Agostina Hein (13 años) cerró ayer su tercera jornada en el Sudamericano Juvenil de Natación con una nueva medalla: fue parte de la posta mixta 4x100 libres de Argentina que se quedó con el tercer puesto de la prueba que ganó Brasil (con nuevo récord sudamericano) y que tuvo a Colombia en segunda posición. En esta carrera de relevos, la nadadora de nuestra ciudad se lanzó al agua en segundo lugar y completó sus 100 metros en 59s44. Sus compañeros fueron Mateo Baldino (55s10), Tomás Martínez (54s33) y Milagros Amione (1m02s44), todos de 15 años. De esta manera, Agostina ya suma seis medallas en este Sudamericano Juvenil: tres de oro (200 y 400 metros libres y 200 combinados), dos de plata (posta femenina 4x100 libres y posta mixta 4x100 combinados) y una de bronce (posta mixta 4x100 libres). Ayer, además, Hein participó de los 50 metros libres, prueba en la que no pudo avanzar a la final: fue cuarta en su serie eliminatoria de la mañana con tiempo de 28s50 y quedó 11ª entre 25 nadadoras en la clasificación general (as mejores ocho corrieron la definición por las medallas). Una situación que, a pesar de sus excelentes antecedentes, no sorprendió. De hecho, partía con 11ª favorita de acuerdo a su marca en esta especialidad. "Estaba muy difícil entrar la final, porque es una prueba de mucha potencia y Agos es una nadadora de distancias más largas", explicó su entrenador Sebastián Montero. Además, en estas carreras de solo un largo en pileta olímpica dejan en evidencia la ventaja de edad que brinda la campanense, que tiene 13 años y está compitiendo contra chicas de 15: "Se nota mucho en esta prueba, porque hay chicas que, a diferencia de Agos, ya trabajan también en el gimnasio y tienen otra contextura física y otra explosión en el agua para estas distancias cortas", marcó Montero. Horas después, la brasileña Helena Lopes, de 15 años, rompió el récord sudamericano de los 50 metros libres y se quedó con la medalla dorada con un tiempo de 26s38 (la mejor marca de Hein en esta prueba es de 28s01) Hoy, la nadadora de nuestra ciudad volverá a sumergirse en la piscina olímpica del complejo acuático de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) de Lima: participará de los 100 metros libres (por marca personal, es la tercera favorita entre las 22 inscriptas) y también de los 400 metros combinados (cuenta con el mejor tiempo preliminar de las 11 anotadas a la prueba).



AGOSTINA Y MILAGROS AMIONE FUERON LAS DOS MUJERES QUE INTEGRARON LA POSTA MIXTA 4X100 LIBRES.