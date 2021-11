Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. BASURA DESPARRAMADA "Calle Dorrego y ex Lavalle ¿falta limpieza o me parece a mí?" muestra Rodolfo.



PELIGRO PEATONAL "ABSA realmente un desastre. Desde abril estamos reclamando esta tapa que ya ha ocasionado accidentes en transeúntes. La misma se encuentra en Av. Balbín entre Chiclana y Pueyrredon. Ya no sabemos qué hacer" muestra Marcelo.

#QuejaVecinal boca de lobos, pastizal y oscuridad. Vecinos cercanos a la cuadra de General Savio entre San Martín y Av. Rivadavia solicitan limpieza y poda de esa cuadra, ya que es zona de galpones (sin frentista) circula gente a pie y en ocasiones paran vehículos a tirar basura pic.twitter.com/re3NkV7rhS — Daniel Trila (@dantrila) November 12, 2021 #QuejaVecinal zanja tapada y desbordada de agua servida por pastizales en terreno baldío que impiden que corra el agua. General Savio entre Castelli y Castilla. @CeMAV_Campana @campanagov pic.twitter.com/6k7aEANWNt — Daniel Trila (@dantrila) November 8, 2021