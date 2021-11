Así lo aseguró el candidato a concejal Christian Amaya. "Los vecinos de Campana tenemos que decirle no al kirchnerismo este domingo", agregó. El candidato a concejal de Juntos, Christián Amaya, pidió a los vecinos decirle "no al kirchnerismo" para seguir "cuidando la ciudad y defendiendo los valores de los campanenses". "No tenemos que engañarnos, detrás de Romano se esconde Cristina, Máximo, Alberto y todos los que le robaron el futuro a los argentinos. Se esconden los que se robaron las vacunas y los que estaban de fiesta en Olivos mientras todos estábamos encerrados", destacó Amaya. El actual concejal pidió a los vecinos "ir a votar con todas las energías para seguir cuidando nuestra ciudad de la Campora y lo peor de la política". "Yo amo mi ciudad y quiero que sigamos transformándola con todo el equipo de Sebastián Abella. Para eso necesitamos más concejales y cada voto cuenta", resaltó Amaya.

