Así lo declararon los candidatos a concejales por el espacio que lidera Florencio Randazzo a nivel nacional, a poco de los comicios generales. Además, explicaron la necesidad de llevar al Concejo Deliberante "nuevas voces que presenten los problemas reales de la ciudadanía, para asegurar la pluralidad". A pocas horas de las Elecciones Legislativas, los candidatos Octavio ´Chiche´ Lagar y Noemí ´Katty´ Altimari cierran la campaña realizando una invitación a que los vecinos consideren la alternativa que presenta su espacio frente a la grieta: "Somos la única opción que tiene como prioridad mejorar la calidad de vida de los vecinos". Con miras al día de sufragio, Octavio Lagar ponderó que en Campana "lo que se define es la pluralidad de voces en el concejo deliberante, que hace demasiado tiempo es un ring de boxeo entre dos fuerzas que se disputan el poder, pero nunca se preocupan por los problemas reales que tienen los vecinos", y reflexionó: "Hay muchos que están desilusionados con los políticos en general. Y a ellos les digo que junto con Katty hemos construido un equipo sólido, junto al que presentamos un camino nuevo, de esperanza, donde lo que tratamos de transmitir es la confianza y la tranquilidad de saber que vamos a legislar en beneficio de toda la comunidad". "Como he dicho desde que comencé este camino dentro de la política, nosotros estamos comprometidos con los vecinos. Yo hace 36 años que transito cada rincón de la ciudad debido a mi actividad comercial, y he escuchado a lo largo de todo este tiempo las diferentes quejas de los ciudadanos, sus alegrías y sus tristezas", reveló el principal candidato de la lista, al tiempo que argumentó: "En esta última etapa, hemos notado que muchos están desencantados por no haber recibido respuestas a todos los reclamos que tenían, y yo considero que nosotros, de alguna manera, hemos respondido presentando en las distintas áreas municipales cada uno de los reclamos que hemos recibido, para tratar de resolver las variadas circunstancias que aquejan a los campanenses. Los vecinos saben porque lo hemos demostrado, difundiendo las problemáticas que nos hacen llegar, así que canalizan sus reclamos a través de nosotros". En tanto que, la segunda candidata, Noemí ´Katty´ Altimari consideró: "Muchos piensan que no tienen otra alternativa y lo que nosotros estamos haciendo es demostrarles que sí la hay, y se llama Vamos con Vos", enfatizó, en tanto que agregó: "Hace mucho tiempo que los políticos han perdido el rumbo, gestionan y generan políticas desde sus sillones sin comprender exactamente la problemática de la gente. Y esto lo vemos también en Campana. Da mucha pena que una ciudad como la nuestra, que tiene todas las posibilidades para desarrollarse, no haya podido generar nueva mano de obra, y durante los seis años de esta gestión no se ha radicado una sola empresa". "Hace muchos años que esta situación se repite. Aquí se han sucedido dos fuerzas que gobernaron sin dar respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía. Hay gente que está pidiendo para comer o que depende de la dádiva de alguien más, y esto es muy triste. No debería suceder en una ciudad como esta". En este marco, ambos candidatos correspondieron en que su cometido es crear una fuerza moderna que se dedique a solucionar los problemas reales de la gente, y en tal sentido analizaron: "A la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, y en Campana el gobierno no ha implementado ninguna medida para combatir la dificultosa situación que estamos atravesando. Nosotros sabemos que para enfrentar este problema la única solución es crear trabajo, porque no hay otra forma de salir de la pobreza. Hacen falta más empresas, comercios y pymes, y para esto desde Vamos con Vos tenemos claro que hace falta una estimulación desde la esfera estatal, una ley de fomento a las inversiones, capacitaciones en oficios, y una mejor gestión de los impuestos". A modo de cierre, Lagar y Altimari solicitaron: "Démosle la oportunidad a un espacio nuevo que quiere llevar al Concejo Deliberante los temas que preocupan a los ciudadanos, así como lo hemos hecho durante toda la campaña. Nuestro compromiso es con todos y cada uno de los campanenses". "Nosotros no estamos de ningún lado de la grieta, ni tenemos compromisos con ningún poder político o económico que pueda condicionar nuestro accionar a futuro, así que el único compromiso es con la gente. Nuestra coalición considerará todas las propuestas que sean beneficiosas para los vecinos, sin importar de dónde vienen, porque una mejor ciudad se construye dialogando e intercambiando posturas para arribar a la solución mejor". "Para construir un mejor futuro y vivir con tranquilidad, ¡votá a la única alternativa peronista que es Vamos con Vos!".