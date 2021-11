Julio N. Carreras

Vuelve a surgir el dicho: "El ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra". Seguimos sin aprender de nuestros errores. En uno de esos momentos en que te pones a mirar para adentro, analizando y tratando de ver qué sucede en nuestra vida, buscando saber hacia dónde nos dirigen actualmente nuestros "dirigentes políticos", vinieron a mi memoria lo que políticamente había ocurrido en el transcurso de los años de las últimas casi cinco décadas de mi vida. Mucho se escribió sobre el tema. Esto es parte de la historia. Septiembre de 1983. Se estrena el documental del director Miguel Pérez que referenciaba hechos ocurridos entre 1930 y 1976, que consideraba influyentes en los comienzos de la democracia. Sí, los memoriosos ya habrán recordado el nombre del documental: "La República Perdida". Esta primera parte terminaba con estas palabras: "La lección que queda es que sólo la unión nacional basada en la verdad y en la justicia podrá devolvernos la salud. Lo que perdimos, lo perdimos todos. Lo que debemos recuperar sólo entre todos podremos hacerlo, una vez que hayamos logrado exorcizar a los demonios del miedo, del odio y del autoritarismo". Agregaría en nombre de los poderes republicanos, el respeto a las instituciones democráticas, la igualdad ante la ley y la vocación de servicio de los dirigentes. La primera parte filmada alrededor del año 1983, fue considerada que reflejaba un tono político radical. La segunda parte salió a la luz en el año 1986, relatando lo sucedido durante la dictadura militar de 1976-1983. Siendo también criticada y censurada por su parcialidad. Pero no es la idea discutirlos. Es muy de argentinos la posición de siempre discutir lo que nosotros no hicimos. Rescatemos el verdadero sentido de las narraciones históricas, buscando ser totalmente objetivos sobre los hechos, dando informaciones fidedignas sobre todas las partes que compusieron la realidad narrada, sin sacar nada de los acontecimientos que fueron parte de ese contexto, ni transmitir la verdad a medias. Hoy. Parece que el tiempo se hubiera paralizado. Pareciera que se cambiaron los actores, pero el libreto es el mismo. No se avanzó nada. Nos encontramos con el mismo problema de 30, 40, o 50 años atrás. ¿Dónde está nuestra memoria? ¿Hasta cuándo vamos a recordar solo lo que nos conviene? ¿Hasta cuándo vamos a seguir usando medias palabras para no decir exactamente la verdad? Se están produciendo nubes de humo para ocultar verdades que los protagonistas quieren ocultar, nublando el entendimiento de la sociedad para que para que pasen desapercibidas. Se ha escrito y dicho mucho sobre las últimas décadas, debiendo hoy admitirse que no sirvió de nada la experiencia adquirida. Quienes nos han gobernado o buscan gobernarnos saben perfectamente que tienen que usar las leyes que tiene la República, empezando por nuestra Carta Magna, manteniendo el equilibrio de poderes que es la base fundamental de nuestra democracia. Todos los sectores cuando están en el poder, en algún momento, buscan el apoyo de las clases que están por debajo de los límites de pobreza, las que se encuentran con mayor grado de vulnerabilidad, utilizando para ello asistencialismos difíciles de mantener en el tiempo, creando puestos dentro del estado y satélites agrandando las estructuras "democráticas", con lo cual se resta ejecutividad en las funciones, además del aumento del gasto público. Si se va a ejercer un cargo público, debe hacerse dentro de la vocación de servicio hacia la comunidad que nos eligió. La justicia terrena o la justicia divina nos juzgará en algún momento y se nos recordará por lo bueno o malo que hayamos hecho en esta tierra. (Fuente: Crónicas de un sábado a la tarde).