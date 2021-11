Efemérides del día de la fecha, 12 de Noviembre

P U B L I C





DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA OBESIDAD Establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en este día se concientiza sobre la obesidad y sus consecuencias en la salud a la vez que se remarca la importancia de adoptar una dieta saludable y mantener una vida activa. Según la OMS, la misma es un factor de riesgo de enfermedades no transmisibles como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis) y algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon). Por eso, recomienda aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales y realizar actividad física cotidianamente (60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos).



FALLECE JOSÉ MARÍA GATICA José María Gatica nació el 25 de mayo del año 1925 en Villa Mercedes, San Luis. Proveniente de una familia humilde, Gatica comenzó a trabajar desde temprana edad como canillita y lustrabotas en las calles de Buenos Aires. En ese entonces, los muchachos más grandes les quitaban el lugar de trabajo a los más pequeños por lo que Gatica debió pelear por conservar su espacio. Curiosamente por allí pasaba a diario Lázaro Koczi, un peluquero albanés con vínculos en el boxeo, que decidió llevarlo a Misión del Marino, un alojamiento para marinos en el que se realizaban peleas de boxeo, a probarse contra los marineros ingleses por 20 pesos; ese dinero llevó a que derribara a 3 oponentes en una noche y se llevara a casa 60 pesos. En el año 1945 debutó profesionalmente contra Leopoldo Mayorano, en una emocionante pelea que ganó por knock out, en el Luna Park. Rápidamente se sucedieron las victorias lo que le permitió ganar la admiración y el repudio de los espectadores que, por un lado, lo apodaron "El Tigre" y, por el otro, "Mono". En el año 1951 realizó una gira por los Estados Unidos, el comienzo fue fantástico porque venció por knock out a Terry Young pero cuando perdió ante Ike Williams (campeón mundial de pesos ligeros), en el Madison Square Garden, su carrera se vino abajo. En el año 1955 la autodenominada Revolución Libertadora le quitó la licencia profesional provocando que continuara peleando en forma clandestina. Sumido en la pobreza, el boxeador puntano dejaba en el pasado una brillante carrera en la que de 96 peleas salió victorioso en 86. Falleció en el año 1963 en Avellaneda, Buenos Aires.



SE LANZA "LOVE. ANGEL. MUSIC. BABY." Un día como hoy en el año 2004, Gwen Stefani lanzaba el álbum "Love. Angel. Music. Baby". Producido por Tony Kanal junto a Dallas Austin e integrado por canciones compuestas por la cantante estadounidense con Linda Perry y Dallas Austin, el disco fue el primero solista de la artista: "Este álbum fue como un sueño. Empecé pensando que iba a hacer realidad algo que nunca podría ser posible: un disco bailable". Entre las canciones se encuentran "What you waiting for?", "Hollaback Girl", "Rich Girl" y "Cool".